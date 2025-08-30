Sunderland vs Brentford EN VIVO Premier League Jornada 3

El Sunderland choca con Brentford en la tercera fecha de la Premier League 2025/26 en el Stadium of Light. El conjunto local llega tras un debut triunfal con una convincente victoria, mientras que los Bees vienen motivados luego de su triunfo por 1‑0 sobre el Aston Villa, y buscan mantener ese impulso en traspié ante los recién ascendidos.

Después del debut con 3‑0 sobre el West Ham, Sunderland se propuso consolidarse en la categoría más exigente. La alegría por ese inicio fue aprovechada en redes sociales por aficionados mexicanos que, impulsados por una iniciativa viral en X, adoptaron a los Black Cats como su equipo europeo de la temporada. La respuesta fue inesperada: menciones, preguntas y compras de camisetas desde México inundaron las plataformas del club. El fenómeno llamó tanto la atención que el club respondió con un mensaje en español de agradecimiento: “¡Gracias, México, por el increíble apoyo!”.

En este contexto de entusiasmo tanto en casa como a miles de kilómetros, Sunderland vuelve a escena con la presión de sumar tres puntos tras caer ante Burnley la fecha pasada. El entrenador Régis Le Bris debe ajustar la estrategia ante un Brentford que ha mostrado solidez defensiva y que es hasta hoy uno de los dos equipos ascendidos que ya lograron ganar en sus primeros compromisos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE 2025-26: ASÍ QUEDÓ LA FASE DE LIGA