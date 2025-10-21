Villarreal vs Manchester City EN VIVO UEFA Champions League Jornada 3

El Estadio de la Cerámica se prepara para una noche de alto voltaje en la UEFA Champions League 2025-2026. Villarreal recibe al poderoso Manchester City, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de Liga. El conjunto español llega necesitado de una victoria que le permita mantener vivas sus aspiraciones europeas, mientras que el campeón inglés busca consolidarse en la parte alta de la tabla.

El Submarino Amarillo atraviesa un momento de altibajos tanto en LaLiga como en el torneo continental. Después de un empate y una derrota en sus dos primeras presentaciones en Champions, Villarreal se ve obligado a sumar de a tres ante uno de los rivales más exigentes del mundo. El reto es mayúsculo, pero el apoyo de su afición en La Cerámica será un factor clave para intentar dar la sorpresa.

Manchester City, por su parte, llega en plena forma. El equipo de Pep Guardiola mantiene una racha positiva en todas las competiciones y ha demostrado una vez más su enorme capacidad ofensiva y control del juego. Con una victoria y un empate en las dos primeras fechas del certamen europeo, los ingleses quieren volver a ganar para mantenese en la parte alta de la tabla general.

Villarreal quiere romper su mala racha ante un City intratable

El conjunto amarillo no atraviesa su mejor momento. En LaLiga viene de igualar 2-2 ante el Betis, resultado que extendió su racha negativa a tres partidos sin conocer la victoria. En Champions, el empate 2-2 ante Juventus había devuelto algo de confianza tras la derrota inicial frente al Tottenham, pero el equipo aún no logra plasmar su mejor versión. Ante el City, la misión será mantener el orden defensivo y aprovechar cada oportunidad en ataque.

El Manchester City, en cambio, llega con la confianza por las nubes. En la Premier League derrotó 2-0 al Everton y acumula ocho partidos consecutivos sin perder entre todas las competiciones. En Europa, su empate 2-2 ante Mónaco mostró la capacidad de reacción de un equipo acostumbrado a dominar, tras haber debutado con victoria sobre el Napoli. Guardiola no planea concesiones y alineará a su mejor once para evitar complicaciones en territorio español.

El último antecedente entre ambos equipos se remonta al 2 de noviembre de 2011, también en Champions League, cuando el City se impuso 3-0 en La Cerámica con doblete de Yaya Touré y otro tanto de Mario Balotelli. Catorce años después, Villarreal busca cambiar la historia y demostrar que puede competir ante uno de los gigantes del futbol europeo.