Inter Miami vs Tigres EN VIVO Leagues Cup Cuartos de Final

La Leagues Cup 2025 abre un nuevo capítulo, cuando Inter Miami y Tigres de la UANL se enfrenten en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. El torneo binacional entra en su fase decisiva y el duelo entre norteamericanos y mexicanos se roba todas las miradas, no solo por el prestigio de ambos clubes, sino también por las figuras que saltarán al campo.

El equipo de Florida llega con la expectativa puesta en el regreso de Lionel Messi. El astro argentino, que superó molestias físicas, puede volver a comandar al conjunto dirigido por Javier Mascherano en un choque que promete emociones fuertes. Inter Miami ha hecho de su localía un fortín y confía en que el respaldo de su afición marque la diferencia en una noche que se vislumbra histórica.

Tigres, por su parte, aterriza en Estados Unidos con la misión de reafirmar el peso del futbol mexicano en esta competencia. André-Pierre Gignac y Ángel Correa encabezan a un plantel experimentado, acostumbrado a jugar partidos de máxima exigencia internacional. Los felinos saben que se enfrentan a un rival mediático, pero su ambición es clara: demostrar jerarquía y avanzar en un certamen donde cada error puede significar la eliminación.

Este enfrentamiento no solo representa un cruce entre la MLS y la Liga MX, sino también la apertura oficial de los Cuartos de Final. Aquí no hay margen de error: el vencedor dará un paso rumbo a las Semifinales, mientras que el derrotado se despedirá del sueño.



¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes puedes ver todos los partidos en vivo a través de MLS Season Pass en Apple TV.

Sucríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro: https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

