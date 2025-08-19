Leagues Cup 2025: ¿Dónde y cuándo ver el partido entre LA Galaxy y Pachuca?

Por el pase a la Semifinal. Habrá un nuevo duelo entre Liga MX y MLS, pues los actuales campeones del futbol estadounidense, LA Galaxy y los Finalistas de la pasada Copa Intercontinental, Pachuca, se enfrentarán por el pase al Final Four de la Leagues Cup 2025.

Los Tuzos llegan a este partido tras haber fracasado en el Mundial de Clubes hace un par de semanas. Sin embargo, el equipo de Jaime Lozano viene a la alta pues actualmente lidera el Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro victorias en cinco partidos. Ahora buscará seguir el buen paso con un triunfo ante los angelinos.

Buscan seguir con el buen paso | IMAGO7

Galaxy por su parte, demostró una buena cara en la Primera Fase de la Leagues Cup, pero en la MLS está prácticamente descalificados de los Playoffs. Actualmente el Galaxy suma 16 puntos en 26 partidos, sumando sólo tres victorias y está a 16 unidades de la zona de clasificación. Ahora para poder competir de en otro torneo internacional deberá poner toda la carne en el asador por la Leagues Cup.

Por el pase a Semifinales

Pachuca llegó a estas instancias sumando dos victorias y un empate, derrotando a San Diego y Houston Dynamo, y perdiendo en penales ante LAFC. Galaxy también sumó siete puntos con los mismo resultados que el cuadro mexicano. En el caso de los angelinos, vencieron a Santos y Tijuana ambos por goleadas y perdieron en penales ante Cruz Azul.

Necesitan seguir el triunfo | MEXSPORT

El partido de Semifinales se llevará a cabo este miércoles en el Dignity Health Sports Park de Los Ángeles en punto de las 21:45 horas del centro de México. Al igual que todos los partidos de Leagues Cup, se podrá seguir en streaming por Apple TV con el MLS Game Pass.

Galaxy vs Pachuca

Fecha: miércoles 20 agosto 2025

Horario: 21:45 horas del centro de México

Estadio: Dignity Health Sports Park

Transmisión: Apple TV MLS Game Pass

Se juega el pase a la Semifinal | X

