Premier League: ¿Dónde y cuándo ver el Manchester United vs Arsenal de la Jornada 1?

Manchester United y Arsenal comenzarán su camino en la Premier League desde Old Trafford. Los Red Devils, que vienen de una temporada de pesadilla, se verán las caras con los Gunners, que quieren su título de liga de una vez por todas.

AP

Manchester United viene de una temporada complicada, en la que quedaron en el puesto 15, además de que perdieron la Final de la Europa League frente a Tottenham. Con algunos fichajes, como Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo esperan hacer un mejor papel.

Los Gunners han sufrido ya varias temporadas con la consistencia, pues recurrentemente son candidatos al título, pero no logran concretarlo, ya sea por la calidad de Manchester City o Liverpool.

AP

¿Dónde ver Manchester United vs Arsenal?

Fecha: Domingo 17 de agosto

Domingo 17 de agosto Hora: 09:30 horas del centro de México

09:30 horas del centro de México Lugar: Old Trafford, Manchester

Old Trafford, Manchester Transmisión: HBO Max

AP

También te puede interesar: ¡Inolvidable! Wolverhampton también rinde homenaje a Diogo Jota con impresionante tifo