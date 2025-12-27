Serie A: ¿Cuándo y dónde ver AC Milan vs Hellas Verona?

Tras la amarga eliminación en la Supercoppa, el conjunto de Massimiliano Allegri vuelve a San Siro con la obligación de ganar

David Torrijos Alcántara
27 de Diciembre de 2025

La Serie A atraviesa un momento de máxima tensión con una lucha por el Scudetto que no da tregua a los protagonistas. El AC Milan encara este fin de semana un duelo crucial frente al Hellas Verona tras la reciente definición de la Supercoppa en favor del Napoli.

Así llegan Milan y Hellas Verona 

El equipo que dirige Massimiliano Allegri llega a esta cita con una profunda desilusión acumulada en tierras árabes. La derrota en las semifinales del torneo ante el cuadro partenopeo caló hondo en el ánimo de un plantel que regresó a casa con las manos vacías.

Ahora, la escuadra rossonera tiene el objetivo claro de recuperar la confianza frente a su afición en la ciudad de Milán. Una victoria resulta vital para intentar escalar a la cima de la tabla, la cual se ubica a tan solo un punto de distancia actualmente.

Para fortuna del estratega italiano, el reporte médico entrega noticias positivas de cara al armado de la alineación titular. El entrenador tiene a todo el plantel a su entera disposición para afrontar este compromiso liguero sin bajas por lesión o sanción.

En la acera opuesta aparece el Hellas Verona, un equipo que atraviesa una realidad deportiva sumamente angustiante en esta temporada. Los dirigidos por Paolo Zanetti ocupan puestos de descenso y necesitan sumar puntos con urgencia para evitar el abismo antes de tiempo.

El conjunto visitante apenas registra 12 unidades en su cosecha personal tras un paso irregular en el certamen local. Sus números reflejan apenas dos victorias, seis empates y siete caídas que hoy los mantienen en la zona roja de la clasificación general.

Para este difícil choque en San Siro, la escuadra de Zanetti presenta bajas sensibles que complican aún más su panorama táctico. No podrán contar con Rafik Belghali ni con Martin Frese, ambos fuera de la convocatoria debido a la acumulación de tarjetas amarillas.

¿Dónde ver AC Milan vs Hellas Verona? 

  • Fecha: Domingo 28 de diciembre 
  • Hora: 05:30 horas del centro de México 
  • Lugar: San Siro, Milán 
  • Transmisión: Disney+ Premium 


 

