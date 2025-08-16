Stephano Carrillo debuta con el FC Dordrecht en la Segunda División de Países Bajos

El delantero mexicano Stephano Carrillo vivió este sábado su debut oficial con el FC Dordrecht, en la victoria de su equipo por 0-1 frente al MVV Maastricht, dentro de la Eerste Divisie, la Segunda División del futbol de Países Bajos. El exjugador de Santos Laguna ingresó al minuto 61 en lugar de Nick Venema y disputó sus primeros minutos con el club en el que fue presentado recientemente.

Stephano Carrillo, préstamo del Feyenoord al Dordrecht

Carrillo, que todavía pertenece al Feyenoord, jugará a préstamo con el Dordrecht en busca de sumar mayor participación. En el cuadro de Róterdam tuvo pocas oportunidades, pese a haber debutado en la Eredivisie meses atrás. Su cesión representa una oportunidad clave para seguir con su desarrollo en el futbol neerlandés.

El tanto del triunfo del Dordrecht llegó al minuto 48 gracias a Joep Van Der Sluijs, lo que permitió al equipo del mexicano sumar su segunda victoria consecutiva en el arranque del campeonato. Este inicio perfecto refuerza la confianza en el proyecto deportivo y abre la puerta para que Carrillo encuentre continuidad.

Objetivo: consolidarse en la Eerste Divisie

Desde el Feyenoord, su director deportivo Mark Uijl reconoció que el préstamo es fundamental para el crecimiento de Carrillo, pues necesita acumular minutos y consolidarse en el futbol europeo. La intención es que, tras este proceso en Dordrecht, pueda volver con mayor experiencia y pelear por un lugar en el primer equipo de Róterdam.

Con 20 años, Stephano Carrillo busca consolidar su carrera en Países Bajos tras su paso por Santos Laguna en México. Además de haber tenido actividad con el Feyenoord Sub-21, ahora apunta a demostrar su calidad en la Eerste Divisie, donde tendrá la oportunidad de ganar rodaje y seguir con su proceso de adaptación en Europa.

