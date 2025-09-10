Usuarios se quejan por tiempos de espera en el registro para boletos del Mundial 2026

El sorteo para la venta de boletos preferente para el Mundial 2026 se realizó este miércoles, pero en redes sociales los usuarios se quejaron de los tiempos de espera que la página lanzaba al momento de meterse a la página de la FIFA.

X: CAPTURA

¿Cuáles fueron las quejas de los usuarios por el sorteo de boletos del Mundial 2026?

Usuarios reportaron tiempos de 30 minutos y algunos errores en la página. Además, en la fila saltaba un mensaje que frustró a múltiples usuarios, ya que duró muchos minutos en el sitio previo a completar el procedimiento.

“Gracias por esperar para participar en el sorteo preferente de Visa para la Copa Mundial de la FIFA 26. Cuando se acerque su hora de acceso, aparecerá el tiempo que fata para que puedas acceder al sorteo preferente”, decía el mensaje en el sitio.

X: CAPTURA

Alta demanda colapsa página de boletos para Mundial 2026

La alta demanda de boletos para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, generó un tráfico masivo en el portal oficial de la FIFA, que provocó que el sistema de espera colapsara por momentos. A pesar de que el sorteo preferente estaba dirigido a tarjetahabientes Visa, muchos de ellos expresaron su molestia por no poder completar el proceso de registro de manera fluida.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido un comunicado oficial sobre los fallos técnicos, aunque se espera que en los próximos días publique información detallada sobre los siguientes pasos del proceso de venta. La preventa preferente es solo una de las etapas rumbo a la venta general de entradas, que promete ser igual o más competida debido a la magnitud del evento.

X: CAPTURA