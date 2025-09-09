Venezuela vs Colombia EN VIVO Eliminatorias Conmebol Mundial 2026

Sigue EN VIVO todas las acciones de este emocionante partido

REDACCIÓN RÉCORD
9 de Septiembre de 2025
Venezuela vs Colombia EN VIVO Eliminatorias Conmebol Mundial 2026
Venezuela vs Colombia EN VIVO Eliminatorias Conmebol Mundial 2026 | RÉCORD

 

Este martes cierran las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, y aunque ya se conocen los seis equipos clasificados de manera directa, aún hay dos selecciones que se disputan el boleto a Repechaje. Uno de ellos es Venezuela, que se verá las caras con Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

La Vinotinto llega al compromiso en la séptima plaza de la clasificación con 18 puntos, uno más que Bolivia, que esta misma tarde enfrenta a Brasil. 

Venezuela es el único combinado sudamericano que nunca ha asistido a una Copa del Mundo y estará ante la oportunidad perfecta de acercarse a romper esa racha, pues depende de sí mismo. En caso de ganar, no importa lo que suceda en el juego de Bolivia, pero si empata o pierde, deberá esperar lo que ocurra con los bolivianos. 

TE PUEDE INTERESAR

Así se jugará el repechaje intercontinental

Internacionales | 09/09/2025

Mundial 2026: ¿Cómo se jugará el repechaje para la Copa del Mundo?
Johan Cruyff

Internacionales | 09/09/2025

¡Oficial! FC Barcelona confirma juego ante Valencia en el Johan Cruyff
Fenerbahce y Edson Álvarez tienen nuevo técnico tras salida de José Mourinho

Internacionales | 09/09/2025

Oficial: Fenerbahce y Edson Álvarez tienen nuevo técnico tras salida de José Mourinho
Te recomendamos
¡His7órico! CR7 empató el récord de 'Pescadito' Ruíz como máximo goleador de Eliminatorias Mundialistas
CONMEBOL
Copa del Mundo

LO ÚLTIMO

 