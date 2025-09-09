Venezuela vs Colombia EN VIVO Eliminatorias Conmebol Mundial 2026

Este martes cierran las Eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial 2026, y aunque ya se conocen los seis equipos clasificados de manera directa, aún hay dos selecciones que se disputan el boleto a Repechaje. Uno de ellos es Venezuela, que se verá las caras con Colombia en el Estadio Monumental de Maturín.

La Vinotinto llega al compromiso en la séptima plaza de la clasificación con 18 puntos, uno más que Bolivia, que esta misma tarde enfrenta a Brasil.

Venezuela es el único combinado sudamericano que nunca ha asistido a una Copa del Mundo y estará ante la oportunidad perfecta de acercarse a romper esa racha, pues depende de sí mismo. En caso de ganar, no importa lo que suceda en el juego de Bolivia, pero si empata o pierde, deberá esperar lo que ocurra con los bolivianos.