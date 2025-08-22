¡Balón de Oro a la Liga MX! Leyenda del Barcelona no descarta jugar en México

La futbolista española, Alexia Putellas es una de las grandes figuras del futbol internacional, pues es ganadora del Balón de Oro en dos ocasiones y su calidad en el terreno de juego la mantienen dentro de la categoría de jugadoras de clase mundial.

Alexia Putellas no descarta jugar en México

Durante su visita a México para jugar el Duelo de Estrellas y el partido ante América, Alexia Putellas confesó que no descarta jugar algún día en la Liga MX Femenil, pues la ve como un destino que tiene futuro y que en el presente ya hay mucha calidad.

“Todos saben mi presente o a corto plazo cuál es mi idea, es pelear por todo con este club pero como se ha visto muchas veces, en el futbol nunca se sabe y ya se verá en el futuro”, dijo Putellas.

"Al final muchas jugadoras españolas han venido aquí y entrenadores, es un síntoma de que se está invirtiendo, lleva muchos años de crecimiento y realmente creen que pueden llegar a ser una de las mejores Ligas del mundo y la inversión está ahí. El hecho de que tantas jugadoras de España vengan para acá dice que es una apuesta real", agregó la española.

¿Jugará Alexia Putellas el Duelo de Estrellas y ante América?

México ha recibido de gran forma a las figuras del Barcelona Femenil, por lo que se espera un gran ambiente tanto en el Duelo de Estrellas y el encuentro ante las Águilas. Se espera que Alexia Putellas y Aitana Bonmatí, dos de las máximas figuras, sean parte de ambos partidos.

