¡Lluvia de goles! Pumas Femenil derrota a Santos Laguna en su visita a la Comarca

Pumas Femenil se metió a la Casa del Dolor Ajeno y salió avante en un partido que tuvo de todo. Las Universitarias y Santos regalaron un duelo de alarido con ocho goles, varios momentos de dramatismo, una expulsión a una arquera, un penal repetido y dos autogoles.

Las del Pedregal comenzaron su gran andar en el encuentro con un gol tempranero por parte de Stephanie Ribeiro. Al minuto 7 la máxima rompe redes auriazul encontró un balón dentro del área y tras dejar botar la esférica, puso el primer gol del encuentro.

Sin embargo, un minuto después, las Guerreras empataron el partido. Sandra Nabweteme mandó un preciso centro al corazón del área, que encontró la cabeza de Vivian Ikechukwu. La combinación africana del equipo de Torreón fue una de las grandes asociaciones durante todo el encuentro de la Liga MX Femenil.

Acciones del juego | IMAGO7|

El partido se volvió de locura absoluta al minuto 11, cuando Pumas recuperó de nueva cuenta la ventaja. Otro tiro esquina -pero ahora desde el otro lado- fue la razón de la nueva ventaja auriazul. Cristina Torres mandó un gran centro que voló por todos los cielos de Coahuila y cayó en la cabeza de Nayeli Bolaños.

Pese a que el partido bajó un poco en intensidad en el primer tiempo, las Laguneras empataron 10 minutos después. Ikechukwu marcó su doblete después de una desatención defensiva que aprovechó de gran manera. La nigeriana madrugó a la defensa auriazul y marcó el empate parcial en el primer tiempo.

Acciones del juego | IMAGO7|

La locura de la segunda mitad

Si el primer tiempo fue de locos, el segundo tiempo se volvió un auténtico manicomio. Pumas volvió a recuperar la ventaja al 46’ con el segundo tanto de Ribeiro en el partido, producto de un error de la zaga de las Guerreras.

Casi 30 minutos después de aquel gol y un dominio natural de las Universitarias, Santos volvió a empatar el partido. Pumas que sufrió todo el encuentro en la pelota parada volvió a sucumbir, ahora con un tiro libre. Nabweteme mandó un gran centro al corazón del área que fue desviado por la mediocampista auriazul Paola Chavero, para el 3-3 parcial.

Acciones del juego | IMAGO7|

La fortuna sonrió a las de la Ciudad de México y en los últimos minutos un penal salvó las aspiraciones de las Universitarias. Sin embargo, la pena máxima estuvo cargada por la polémica, ya que la arquera de Santos, Jazmín Reyes, fue amonestada previo al cobro.

Ribeiro falló la pena máxima pero la silbante ordenó repetir el penal, todo porque Reyes se adelantó. En esta ocasión, Stephanie volvió a fallar pero el destino quiso ver esa pelota dentro del marco santista. El balón golpeó a Jazmín Reyes, quien eufórica por todo lo que ocurrió reclamó a la silbante Francia González, por lo que terminó por ser expulsada.

Ya al minuto 90+1, Pumas amplió su ventaja y liquidó la obra. Stephanie Ribeiro recuperó un balón cerca del medio campo y mandó un gran pase a Ximena Ríos, quien desde el costado izquierdo incrustó el balón al ángulo de las Guerreras.

Acciones del juego | IMAGO7|

