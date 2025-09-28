Brasil vs México EN VIVO y en directo el Mundial Sub-20 de la FIFA

Los pupilos de Eduardo Arce se presentan en Chile ante la Canarinha

Brasil vs México EN VIVO
Brasil vs México EN VIVO | RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez
28 de Septiembre de 2025

Inicia el camino de la Selección Mexicana encabezada por Eduardo Arce en el Mundial Sub-20 celebrada en Chile, el combinado Tricolor abrirá el telón enfrentando a Brasil, campeona sudamericana, que busca alzar nuevamente el máximo trofeo de la especialidad.  

México llega a este certamen con gran ambición encabezada por jugadores a seguir en este campeonato entre ellas su principal joya Gilberto Mora quien se ha vuelto en la sensación del futbol mexicano en el Mundial no será la excepción. Tricolor y Cariocas protagonizarán el primer platillo de la primera jornada en el país andino.

Los antecedentes de México vs Brasil Sub-20 

 Este es el XI de la Selección Mexicana

 Este es el XI de Brasil

Se acerca el pitazo inicial en el Estadio Nacional de Santiago de Chile; se entonan los Himnos Nacionales

TE PUEDE INTERESAR

Copa Mundial Sub-20

Selección Mexicana | 28/09/2025

Historial de México vs Brasil en mundiales Sub 20
Varios jugadores brillarán en el Mundial Sub-20

Internacionales | 25/09/2025

Mundial Sub-20: Jugadores a seguir en el torneo juvenil
Katia Itzel hará su debut en el Mundial Sub-20

Internacionales | 28/09/2025

Katia Itzel hará su debut en el Mundial Sub-20 entre Italia y Australia
Te recomendamos
David Faitelson elogia a Raúl Jiménez y lo coloca en el Top 5 histórico de delanteros mexicanos
Selección Mexicana
Futbol

LO ÚLTIMO

 