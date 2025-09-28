Brasil vs México EN VIVO y en directo el Mundial Sub-20 de la FIFA

Inicia el camino de la Selección Mexicana encabezada por Eduardo Arce en el Mundial Sub-20 celebrada en Chile, el combinado Tricolor abrirá el telón enfrentando a Brasil, campeona sudamericana, que busca alzar nuevamente el máximo trofeo de la especialidad.

México llega a este certamen con gran ambición encabezada por jugadores a seguir en este campeonato entre ellas su principal joya Gilberto Mora quien se ha vuelto en la sensación del futbol mexicano en el Mundial no será la excepción. Tricolor y Cariocas protagonizarán el primer platillo de la primera jornada en el país andino.

Los antecedentes de México vs Brasil Sub-20

La historia nos espera y es momento de escribir una nueva.



La Previa en números de nuestro duelo ante Brasil en el Mundial Sub-20. #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/1ve8ZzCiMF — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

Este es el XI de la Selección Mexicana

¡Los elegidos para iniciar el camino al sueño!



Esta es la alineación de esta tarde para enfrentar a Brasil en el Mundial Sub-20. #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/MBGdPZ8gWy — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

Este es el XI de Brasil

Se acerca el pitazo inicial en el Estadio Nacional de Santiago de Chile; se entonan los Himnos Nacionales