Brasil vs México EN VIVO y en directo el Mundial Sub-20 de la FIFA

Inicia el camino de la Selección Mexicana encabezada por Eduardo Arce en el Mundial Sub-20 celebrada en Chile, el combinado Tricolor abrirá el telón enfrentando a Brasil, campeona sudamericana, que busca alzar nuevamente el máximo trofeo de la especialidad.
México llega a este certamen con gran ambición encabezada por jugadores a seguir en este campeonato entre ellas su principal joya Gilberto Mora quien se ha vuelto en la sensación del futbol mexicano en el Mundial no será la excepción. Tricolor y Cariocas protagonizarán el primer platillo de la primera jornada en el país andino.
Los antecedentes de México vs Brasil Sub-20
La historia nos espera y es momento de escribir una nueva.
La Previa en números de nuestro duelo ante Brasil en el Mundial Sub-20. #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/1ve8ZzCiMF
— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025
Este es el XI de la Selección Mexicana
¡Los elegidos para iniciar el camino al sueño!
Esta es la alineación de esta tarde para enfrentar a Brasil en el Mundial Sub-20. #ProyectoSelecciones pic.twitter.com/MBGdPZ8gWy
— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025
Este es el XI de Brasil
Escalação do Brasil confirmada 🇧🇷#AcrediteSempre | #U20WC pic.twitter.com/7QzVMY0i52
— CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 28, 2025
Se acerca el pitazo inicial en el Estadio Nacional de Santiago de Chile; se entonan los Himnos Nacionales