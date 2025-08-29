Atlético San Luis vs Toluca EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 7

La Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX arranca con un choque atractivo en el Estadio Alfonso Lastras, donde el Atlético San Luis recibe al vigente campeón, el Toluca. El duelo llega en un momento crucial para ambas escuadras, que buscan mantenerse dentro de los primeros diez lugares de la clasificación general y no perder terreno en la lucha por la fase final.

El conjunto potosino disputa su tercer partido como local en lo que va del certamen y tiene como asignatura pendiente conseguir una victoria frente a su afición. Aunque ha mostrado carácter en varios pasajes de los encuentros, los dirigidos por Guillermo Abascal saben que la exigencia es mayor ahora que enfrentan a uno de los rivales más competitivos de la liga. El reto no será sencillo, ya que los Diablos Rojos llegan con la necesidad de sumar puntos tras un tropiezo inesperado en la fecha pasada.

En el antecedente más reciente entre estos equipos, correspondiente a la Jornada 16 del Clausura 2024, Toluca se impuso por la mínima diferencia con gol de Jesús Gallardo. Ese resultado refleja lo cerrados que suelen ser los duelos entre potosinos y mexiquenses, donde cada detalle puede definir el marcador. Para San Luis, romper esa tendencia significa no solo sumar tres unidades, sino también enviar un mensaje de fortaleza en casa.

Actualmente, San Luis se ubica en la décima posición con 6 puntos, mientras que Toluca marcha sexto con 10 unidades. Ambos vienen de perder en su compromiso anterior: los potosinos cayeron 2-3 frente a Querétaro, mientras que los dirigidos por Antonio Mohamed no pudieron contra Cruz Azul y se quedaron con las manos vacías tras un 0-1 en el Nemesio Diez.

