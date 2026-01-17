Jorge Sánchez podría regresar al futbol europeo; equipo de Grecia se interesa por él

Por si le faltara algo al Clausura 2026 para ser aún más atípico, Cruz Azul podría sumar la baja de uno de sus futbolistas titulares en las próximas semanas, pues Jorge Sánchez ha levantado el interés de un club del futbol griego y su partida está sujeta a cómo avancen las negociaciones.

Con información de Adrián Esparza Oteo de TUDN, a pesar de que no hay nada confirmado, los acercamientos son una realidad, por lo que una nueva aventura para Sánchez en el futbol europeo no está tan lejana.

¿Se irá Sánchez del Azul? | Imago7

¿Quién se quiere llevar a Jorge?

Se trata del PAOK de la Liga de Grecia, equipo que actualmente marcha en la segunda posición de la su campeonato, a tan solo un punto del líder Olympiacos; además, el cuadro de Salónica por el momento se mantiene en competencia dentro de la UEFA Europa League con posibilidades de clasificar a Playoffs.

Sánchez podría llegar a la liga en la que actualmente juega su compañero de Selección Mexicana, Orbelín Pineda, quien fue dirigido algunos años por Matías Almeyda, ahora entrenador del Sevilla en LaLiga.

Sánchez enfrentando a 'Cotorro' de Chivas | Imago7

Esta no sería la primera vez que Sánchez sería parte de un equipo del futbol de Europa, pues ya en años anteriores fue parte del Ajax de la Eredivisie y FC Porto de la Primeira Liga. Su primera travesía en el 'Viejo Continente' comenzó en 2022 y terminó en el 2024.

¿Qué tan avanzadas estás las conversaciones?

Esparza Oteo ya ha confirmado, previo al duelo de Cruz Azul en contra de Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, que por el momento los rumores de la salida de Jorge Sánchez se mantienen en la pregunta por parte del club griego por sus servicios y, aunque el interés es grande, no hay nada que se pueda confirmar, al menos en el marco de la tercera jornada del torneo de Clausura 2026.

Las siguientes semanas definirán su futuro | Imago7

El PAOK solamente ha tenido contacto con el representante de Sánchez, por lo que sí quiere llevarse al lateral cementero, tendrá que hacer una oferta real por él y así encaminar de manera distinta las negociaciones, que de momento se mantienen en solo eso.

Por lo pronto, Jorge ha sido parte de la convocatoria y de los titulares del partido de La Máquina en contra de Puebla; además, el mexicano se ha metido a la primera convocatoria del 'Vasco' Aguirre con el Tri para los partidos amistosos en contra de Panamá y Bolivia con rumbo a la Copa del Mundo, en donde también Sánchez se ilusiona con poder estar.