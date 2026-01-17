¡A lo Atlas! Los Rojinegros sufrieron y se impusieron por la mínima ante Necaxa

En el arranque de la jornada sabatina de la tercera fecha del Clausura 2026 de la Liga MX, el equipo del Atlas se impuso de visita por la mínima ante los Rayos del Necaxa, con un solitario gol de Alfonso González y una limitada actuación ofensiva del conjunto de Aguascalientes.

¿Regresan a la Liguilla?

Luego de una temporada muy irregular en el Apertura 2025, el equipo Rojinegro busca renacer de sus cenizas y volver a ser un equipo competitivo para esta nueva campaña, la cual hasta el momento, ya consiguió seis de los nueve puntos posibles, una vez más de la mano de Diego Cocca.

La visita del Atlas a Aguascalientes prometía un duelo táctico y con muchas llegadas en el interior del campo, sin embargo, los refuerzos del Necaxa no fueron suficientes para conseguir la victoria en casa, pues Gaddi Aguirre y ‘Ponchito’ González se encargaron de apagar la fiesta.

Desde el arranque del juego, el equipo local se mostró ‘agresivo’, los pupilos de Martín Varini, mostraron consistencia en las centrales con Lorenzo Faravelli y con Danny Leyva, quienes sirvieron a Julián Carranza, desafortunadamente sus disparos no llegaron a más.

El primer tiempo donde ambos equipos se mostraron ‘tímidos’ al ataque, se rompió a los 37 minutos gracias a una expulsión de Paulo Ramírez, tras un pisotón sobre Emilio Lara, en la parte superior del tobillo.

Pese a que todo indicaba que Necaxa se volcaría al frente con un hombre menos, el equipo de Jalisco supo aprovechar las oportunidades y tras robar el balón en la salida de Necaxa, Poncho González sirvió para Gaddi Aguirre, este regreso al mediocampista y de pierna zurda superó en su primer poste a Ezequiel Unsain, marcando el primer y único tanto del juego a los 43 minutos.

El primer tiempo no pudo terminar de la mejor manera para Atlas, pues en el tiempo agregado, Carranza se fue expulsado tras ver una segunda amarilla, con un polémico codazo a Manuel Capasso.

Pidiendo la hora

La segunda mitad mostró a un Necaxa aún más ofensivo, que en el 10 vs 10 se vio superior al rojinegro, pero no lograron capitalizar en el marcador. A pesar de un par de disparos de Kevin Rosero y una infinidades de centros, los Rayos no logran someter a la zaga atlista y a su gran figura, Camilo Vargas.