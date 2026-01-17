Cruz Azul vs Puebla EN VIVO Liga MX Clausura 2026 Jornada 3

Este sábado por la noche, Cruz Azul se enfrenta al Puebla en la Jornada 3 del Clausura 2026. Este partido tiene un toque especial, ya que los celestes enfrentarán a los camoteros en su propio estadio: el Cuauhtémoc.

La Máquina llega con 3 puntos tras recuperarse de un debut amargo y vencer con autoridad al Atlas (2-0) en la jornada doble de mitad de semana, mostrando ya los primeros trazos del estilo ofensivo de su entrenador.

Por su parte, el Puebla ha tenido un inicio de altibajos. Suma 3 unidades tras vencer a Mazatlán, pero cayó ante Atlas en la fecha inaugural.

En los antecedentes directos, Cruz Azul ha ejercido un dominio notable sobre los poblanos. En su último enfrentamiento oficial en octubre de 2025, los celestes golearon 3-0 a la Franja. De hecho, en los últimos cuatro juegos, Puebla solo ha podido rescatar un empate, acumulando tres derrotas.

El aspecto emocional jugará un papel crucial. Para Cruz Azul, sumar de a tres es vital para escalar posiciones, ya que actualmente se ubican en la séptima plaza, empatados con Monterrey y San Luis. En un torneo corto previo al Mundial, no hay margen de error si se aspira a la clasificación directa. Para Puebla, una victoria ante uno de los "cuatro grandes" sería el tanque de oxígeno necesario para calmar a su afición y mirar hacia la parte alta de la tabla.