Pachuca vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 8

REDACCIÓN RÉCORD
13 de Septiembre de 2025

Terminó la Fecha FIFA del mes de septiembre, por lo que la Liga MX verá actividad por primera vez en este mes durante el Apertura 2025. Como parte de la jornada sabatina, Pachuca y Cruz Azul se enfrentan en el Estadio Hidalgo en una lucha por mantenerse en los puestos de Liguilla directa.

Pachuca fue líder en algún momento del torneo; sin embargo, ha venido cayendo debido a una serie de malos resultados en los que no ha podido sumar como lo hacía en las primeras fechas. Actualmente se mantienen en la sexta posición con 13 puntos, los cuales han conseguido con cuatro victorias, un empate y dos derrotas.

De las dos derrotas que tienen los Tuzos, la última la obtuvo antes de la pausa por Fecha FIFA cuando perdieron en contra de América 2-0 en el Estadio Ciudad de los Deportes sin público en la tribuna; antes de ese duelo, empató a una anotación en contra de León. Los dirigidos por Jaime Lozano no han jugado como locales desde la Jornada 5, cuando perdieron 0-2 ante los Xolos de Tijuana.

Cruz Azul es uno de los equipos que mejor presente vive dentro del torneo, ya que por ahora se ubican en la tercera posición, empatado a puntos con América (17) y solamente una unidad debajo de Rayados de Monterrey, actual líder del campeonato. Su racha en el presente torneo es de cinco victorias, dos empates y ninguna derrota, siendo junto a las Águilas, uno de los dos únicos equipos que no han perdido en el certamen.

