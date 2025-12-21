¿Reemplazo de Chiquete? Cruz Azul firma central mexicano de cara al Clausura 2026

La directiva de Cruz Azul no pierde el tiempo en la planeación del próximo torneo y ha comenzado a mover sus piezas para fortalecer la zona baja. De acuerdo a información de Iliany Aparicio, tras un análisis de su rendimiento y potencial, el club cementero ha hecho válida de forma oficial la opción de compra de Jorge Rodarte, asegurando su permanencia con un contrato multianual.

El joven zaguero, originario de Zacatecas y surgido de las filas de Mineros, llegó a la institución con la encomienda de ganarse un lugar y pronto dio resultados. Durante este Apertura 2026, Rodarte recibió sus primeros minutos en la Primera División, mostrando solidez y una rápida adaptación al sistema de juego de La Máquina.

Rodarte fue comprado por Cruz Azul | IMAGO7

¿Remplazo de Chiquete?

La decisión de asegurar a Rodarte no es solo una apuesta a futuro, sino una necesidad inmediata para el esquema táctico del equipo. La noticia llega en un momento crítico, ya que se ha confirmado que Jesús Orozco Chiquete estará fuera prácticamente toda la próxima temporada debido a una lesión de larga duración.

Ante la ausencia de uno de sus pilares defensivos, mantener al zacatecano en la plantilla se vuelve clave para que el cuerpo técnico mantenga variantes en la zona baja y no pierda competitividad en el sector defensivo durante el año futbolístico que se avecina.

Chiquete fuera la próxima temporada | IMAGO7

Con este movimiento, la institución celeste garantiza la continuidad de un futbolista que ya demostró estar a la altura de la exigencia del máximo circuito. El nuevo contrato multianual refleja la confianza que el proyecto deportivo tiene en Rodarte como una pieza fundamental para el presente y el futuro del equipo.

La Máquina continúa así con el armado de su plantilla, priorizando el orden defensivo y la retención de talento que ha respondido favorablemente ante las oportunidades brindadas por el cuerpo técnico en este 2025.