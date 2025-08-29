La Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX arranca en el Estadio Olímpico Benito Juárez, donde los Bravos reciben a los Cañoneros de Mazatlán en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos. El choque enfrenta a un cuadro fronterizo que busca afianzarse en la zona de clasificación y a un rival que pretende escalar posiciones para meterse entre los diez primeros de la tabla.

El equipo juarense llega con el ánimo por las nubes tras hilar dos victorias de peso: primero ante Chivas y luego frente a Santos Laguna. Dichos resultados han permitido a los dirigidos por Diego Mejía acumular ocho unidades y colocarse en la octava posición general. Ahora, con el respaldo de su afición, intentarán alargar su racha positiva y demostrar que pueden ser protagonistas en el torneo.

Mazatlán, en cambio, atraviesa un momento más irregular. En su último compromiso ante Tigres, los pupilos de Robert Dante Siboldi dejaron escapar una ventaja y terminaron sufriendo tras quedarse con un hombre menos desde los primeros minutos. Con apenas una victoria y tres empates en el torneo, el conjunto sinaloense suma seis puntos y se mantiene con la obligación de mejorar si quiere aspirar a la parte alta de la clasificación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHAMPIONS LEAGUE 2025-26: ASÍ QUEDÓ LA FASE DE LIGA