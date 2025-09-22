León vs Mazatlán: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 10 del Apertura 2025?

El Apertura 2025 de la Liga MX sigue avanzando y la segunda mitad del torneo será clave. Con ocho jornadas por disputarse, la lucha por un boleto para Liguilla se intensificará y algunos clubes como León o Mazatlán deberán componer el rumbo con urgencia.

En el caso de la Fiera, por ahora está en zona de clasificación con 11 puntos en la décima posición. Sin embargo, el torneo ha sido muy irregular para los dirigidos por Eduardo Berizzo, que en la pasada jornada sufrieron una dura goleada 5-0 en su visita a Xolos de Tijuana.

León sufrió una dura goleada ante Tijuana | IMAGO 7

Mientras que los Cañoneros vienen de empatar en el Estadio El Encanto "a lo Atlas". Los rojinegros rescataron un punto en su visita al puerto gracias a un penal en de Uros Durdevic, luego de que se añadieron más de diez minutos de compensación en el partido de la Jornada 9.

Así llegan León y Mazatlán a la Jornada 10

El conjunto esmeralda ha tenido un torneo muy irregular y no ha podido hilar victorias consecutivas. A pesar de ello, antes del descalabro en la frontera, tenía una racha de cuatro partidos sin derrota, con dos empates y dos victorias. De hecho, en ese mismo periodo permitió apenas un gol y marcó cinco.

Mazatlán empató contra Atlas la jornada pasada | IMAGO 7

Por ello, la goleada ante Xolos resultó inesperada, por el paso que había mostrado León. Además, fue su segunda derrota con tres goles recibidos o más, luego de la que sufrió, por marcador 4-1, contra Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario en la Jornada 3.

En cuanto a Mazatlán, con el empate contra Atlas llegó a siete juegos sin ganar. De hecho, su único triunfo hasta ahora fue en la Jornada 2 ante Puebla y después de eso solo sumó en casa, con empates ante Tijuana, Tigres y el ya mencionado frente a los rojinegros.

Tanto León como Mazatlán necesitan la victoria con urgencia | IMAGO 7

Por otra parte, en su historial de enfrentamientos, León tiene seis victorias, por dos de Mazatlán y dos empates. En su más reciente enfrentamiento, la Fiera se impuso 1-2 en casa de los sinaloenses, con goles de Emiliano Rigoni y Ettson Ayón; mientras que Nicolás Benedetti descontó por los Cañoneros.

¿Dónde y a qué hora ver el León vs Mazatlán de la Jornada 10?

Fecha : Martes 23 de septiembre de 2025

: Martes 23 de septiembre de 2025 Horario: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

21:05 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Nou Camp

Estadio Nou Camp Transmisión: Fox y Caliente TV

León se quedó con el triunfo la última vez que visitó el Estadio El Encanto | IMAGO 7