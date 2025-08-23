Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Toluca?

El Cruz Azul atraviesa un gran momento en el Apertura 2025 de la Liga MX y este fin de semana pondrá a prueba su invicto frente al Toluca en el Estadio Olímpico Universitario. Los dirigidos por Nicolás Larcamón suman 11 puntos tras tres triunfos y dos empates, mientras que los Diablos Rojos llegan con 10 unidades y la motivación de pelear en la parte alta de la clasificación.

Los antecedentes recientes no favorecen a los celestes, pues en sus últimos tres duelos en la Ciudad de México ante Toluca acumulan dos derrotas y un empate, con seis goles recibidos por apenas tres anotados. Este choque se presenta como una prueba de carácter para un Cruz Azul que quiere consolidarse entre los líderes del torneo.

Con invicto en juego, antecedentes adversos y la incertidumbre sobre el futuro de uno de sus referentes, Cruz Azul y Toluca protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Jornada 6.

¿Dónde ver Cruz Azul vs Toluca?

Fecha: Sábado 23 de agosto

Sábado 23 de agosto Hora: 21:05 horas del centro de México

21:05 horas del centro de México Lugar: Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

