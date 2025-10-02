Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Necaxa vs Pachuca? EN VIVO

En busca de meterse a los puestos de Play Inn, los Tuzos del Pachuca visitan a los Rayos del Necaxa en el primer duelo de la Jornada 12 del Apertura 2025. Ambos necesitados de puntos que sirvan para recuperar lugares en la tabla general y así acercarse a los puestos de clasificación.

Necaxa en la Jornada 11 del Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cómo llegan los Rayos del Necaxa?

El equipo de Fernando Gago continúa cerca de la victoria, sin embargo, no terminan por dar el paso decisivo y se han quedado en la raya. El más reciente caso ocurrió en la Jornada 11, cuando visitaron a los Rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco y que dejaron escapar el empate tras un penal en los últimos minutos del encuentro.

Una victoria le daría vida a Gago y su prometedor proyecto, sin embargo, las cosas se ven complicadas ya que el equipo de Aguascalientes llega con una racha negativa de un empate, una victoria y tres derrotas, por lo que ganar en casa no será tarea fácil.

Derrota de Necaxa vs Atlas | IMAGO7

¿Cómo llegan los Tuzos del Pachuca?

Pachuca por fin pudo volver al camino del triunfo, esto luego de derrotar al Atlético de San Luis, en un marcador agónico de 2-1 en el Estadios Hidalgo, por lo que una segunda victoria para el equipo del Jimmy Lozano, significa oxígeno tanto para el entrenador como para las ambiciones del club.

Los Tuzos llegan con una racha ‘regular’, tras acumular tres derrotas, un empate y una victoria en los últimos cinco partidos, por lo que el equipo de Hidalgo se mantiene en la posición ocho de la tabla.

Victoria de Pachuca en la Jornada 11 | IMAGO7

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

La última vez que estas dos escuadras se vieron las caras fue en la Jornada 15 del Clausura 2025, en un auténtico partidazo que terminó en un abultado marcador 3-5 a favor de los Tuzos, con un Hat Trick de Salomón Rondon.

En los últimos cinco duelos entre estos dos equipos, las estadísticas se inclinan en favor del equipo de los pastes, pues con tres victorias y dos empates muestra su dominio ante Necaxa.

Jornada 11 del Apertura 2025 | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Pachuca vs Necaxa?