Necaxa vs León EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

El Club León atraviesa un momento delicado en el Apertura 2025 de la Liga MX. Tras un arranque de torneo irregular y la dolorosa eliminación en la Leagues Cup, el conjunto esmeralda llega a la jornada con la urgencia de sumar puntos para no perder de vista sus aspiraciones al título. La visita a Necaxa se presenta como una oportunidad para recomponer el rumbo, aunque el reto será mayor debido a la posible ausencia de su máxima figura, James Rodríguez, quien no logró recuperarse por completo de sus molestias musculares.

El colombiano ha sido señalado como el hombre clave para devolverle confianza y equilibrio al equipo, por lo que su baja genera inquietud en la afición y en el cuerpo técnico. León acumula cinco derrotas consecutivas, una racha que amenaza con convertirse en crisis si no logran un resultado positivo en Aguascalientes. La presión es doble: no solo necesitan frenar la caída, sino también recuperar la identidad de juego que les permitió competir por el campeonato en el primer semestre.

Necaxa, por su parte, tampoco vive en calma. Aunque actualmente se mantiene en zona de clasificación, sus resultados recientes han sido irregulares y la exigencia de su afición crece. Los Rayos saben que una victoria ante León no solo afianzaría su lugar en la tabla, sino que también les permitiría tomar un respiro en un torneo donde cada punto cuenta. Además, el equipo hidrocálido cuenta con un par de piezas ofensivas que pueden marcar diferencias: el goleador Diber Cambindo y el creativo Johan Rojas, ambos colombianos que buscarán ser protagonistas.

El duelo en el Estadio Victoria no solo enfrenta a dos equipos con realidades similares, sino que también tendrá un sabor especial por el protagonismo de jugadores cafeteros en ambos bandos. León intentará romper su mala racha sin James, mientras Necaxa quiere aprovechar la localía y la inercia de sus figuras para sumar de a tres. Con dos plantillas obligadas a reaccionar, el partido promete intensidad, tensión y un alto grado de dramatismo desde el silbatazo inicial.

