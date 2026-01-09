El momento viral en la presentación de Tony Leone en su presentación con Pumas

Los Pumas presentaron de manera oficial a sus refuerzos en dicha conferencia de prensa Tony Leone levantó un momento divertido entre la prensa debido a su postura al que respondería ante los medios de comunicación.

Y es que, el nuevo refuerzo de los universitarios empezó por lanzar: “Hola, voy a contestar en inglés, perdón si no saben”. Cabe mencionar, defensa central mexico-americano, es originario de Long Beach, California, aunque el tema del inglés pudo haber sido para romper el hielo luego de estar un rato en México dentro las filas de Rayados.

Tony Leone l IMAGO7

¿Qué dijo en su presentación?

“Obviamente los defensas centrales aquí son muy experimentados, entonces hablar con ellos me ayuda. También tengo confianza en mí mismo y en mis habilidades. Puede haber errores aquí y allá, pero creo que si estamos juntos podemos mejorar lo que se hizo el torneo pasado”, resaltó en su presentación.

Leone lanzó sus elogios a Keylor Navas a quien tendrá como compañero en el conjunto universitario a partir del Clausura 2026: “No hay muchos jugadores que puedan decir que tienen a un portero como Keylor Navas. Es un honor jugar con él.”

“Te da confianza porque sabes que él está atrás, te dirige y te habla todos los días. Es una gran persona dentro del terreno de juego y aún mejor fuera de este. Pienso que esa confianza nos ayuda a jugar mejor”, catapultó el mexico-estadounidense.

Leone con Canales l IMAGO7

¿Quién es Tony Leone?

Originario de Long Beach, California, pero de padres mexicanos, Leone comenzó su carrera como profesional con LAFC en la MLS. En enero de 2024, de cara al Clausura 2024, se confirmó su traspaso a Rayados, con el cual no pudo consolidarse.

A lo largo de dos años, el defensa disputó solamente 531 minutos repartidos en diez partidos, entre Liga MX, Copa de Campeones de Concacaf, Leagues Cup y Mundial de Clubes. Con el equipo Sub-21 tuvo un poco más de actividad, con mil 362 minutos repartidos en 18 compromisos.

Ahora reforzará la zaga del equipo UNAM, que actualmente cuenta con Nathan Silva, Rubén Duarte y Ángel Azuaje, que se rolaron la titularidad a lo largo del Apertura 2025. Los dos primeros tienen contrato vigente con el club hasta 2027, mientras que en el caso del tercero de momento no hay reportes de su salida.

Leone con Rayados l IMAGO7



