Fernando Mendoza lidera a Indiana a una Final de Colegial tras paliza a Oregon

La ya impresionante marcha del invicto Indiana a través del College Football Playoff ganó impulso cuando su dominante defensa creó tres touchdowns en la primera mitad con pérdidas de balón, Fernando Mendoza lanzó cinco pases de anotación y los Hoosiers abrumaron al No. 5 Oregon 56-22 en la semifinal del Peach Bowl el viernes por la noche.

El n.° 1 Indiana (15-0, n.° 1 CFP) se enfrentará al n.° 10 Miami el 19 de enero en el partido por el campeonato nacional en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens. Miami venció a Mississippi 31-27 en la semifinal del Fiesta Bowl el jueves por la noche.

Indiana intentará darle a la Big Ten su tercer título nacional consecutivo, tras Ohio State y Michigan en las dos últimas temporadas. Pocos equipos de cualquier conferencia pueden compararse con la demostración de juego equilibrado y fuerte de los Hoosiers durante toda la temporada.

Liderados por Mendoza y su defensa, Indiana está haciendo méritos para ser considerado uno de los mejores equipos de la historia.

Aunque Miami será el hogar del partido por el campeonato nacional, Mendoza, ganador del Trofeo Heisman y oriundo de Miami, disfrutará de su regreso a casa tras un partido casi perfecto contra Oregon. Mendoza completó 17 de 20 pases y cinco touchdowns, incluyendo dos a Elijah Sarratt y uno de 36 yardas a Charlie Becker.

Kaelon Black corrió para dos touchdowns para liderar el juego terrestre de Indiana.

Oregon (13-2, No. 5 CFP) estaba condenado por las tres pérdidas de balón en la primera mitad y también estaba corto de personal por la ausencia de dos de sus mejores corredores.

Los Hoosiers lideraban 35-7 al medio tiempo, mientras que los Ducks se vieron limitados a nueve yardas terrestres en 17 acarreos. Noah Whittington, líder de Oregon con 829 yardas terrestres, se perdió el partido por una lesión no revelada, después de que Jordon Davison, quien había corrido para 667 yardas y 15 touchdowns, ya fuera reportado como baja por una lesión de clavícula.

Los corredores suplentes, como Jay Harris y Dierre Hill Jr., aportaron muy poco al mariscal de campo Dante Moore. La tarea de Moore contra la asfixiante defensa de Indiana habría sido abrumadora incluso con todas sus armas.

