Pumas presenta a sus seis fichajes previo al Clausura 2026

A días de que Pumas debute en el Clausura 2026, el club presentó de manera oficial a sus seis refuerzos para este nuevo torneo. En sus primeras palabras ya con la indumentaria auriazul, Juninho Vieira, Tony Leone, Jesús Rivas, Jordan Carrillo, Robert Morales y César Garza se mostraron ilusionados por este nuevo reto.

Nuevo fichaje de Pumas | X: @PumasMX

¿Cuáles son los fichajes de Pumas para el Clausura 2026?

La directiva universitaria reforzó su plantilla con seis incorporaciones que responden a distintas necesidades deportivas, combinando experiencia, juventud y proyección, con el objetivo de ser protagonista desde el inicio del torneo.

Juninho Vieira es el único refuerzo que llegó en compra definitiva, firmando contrato por tres años con la institución universitaria. El brasileño explicó que su decisión estuvo motivada por la ambición del club y el deseo de romper la sequía de títulos. “Todos saben que Pumas tiene 14 años sin ser campeón y los veo muy motivados queriendo eso, por eso quise venir para acá”, expresó.

Jesús Rivas, por su parte, regresa a Pumas después de un año a préstamo con Puebla, etapa que consideró clave en su crecimiento profesional. El defensor aseguró que volvió con mayor madurez y compromiso, decidido a consolidarse en el primer equipo.

“Fue un año de mucho aprendizaje y uno valora aún más lo que significa Pumas cuando le toca salir. Le agradezco a Puebla por todo lo que me dio; hoy mi intención es darlo todo porque estoy en casa y quiero lograr los objetivos”, afirmó Rivas durante su presentación.

En presentación | X: @PumasMX

En el caso de Tony Leone, Jordan Carrillo y Robert Morales, los tres futbolistas llegan a Pumas a préstamo por un año con opción a compra, una fórmula que permite al club evaluar su rendimiento y adaptación al proyecto deportivo.

Leone subrayó la importancia del trabajo colectivo y la autocrítica para mejorar lo mostrado en el torneo anterior. “Sé lo que tengo que hacer, sé los errores que ha habido, pero todos juntos tenemos que ser mejores que la temporada pasada”, comentó.

Además, Leone destacó el impacto positivo de contar con referentes dentro del plantel. “Tener a Keylor atrás es un honor, jugar con él nos hace sentir mucha confianza. Tenerlo ahí todos los días es muy importante; es una gran persona dentro y fuera de la cancha”, agregó.

Carrillo demuestra entusiasmo con el fichaje

Jordan Carrillo se mostró entusiasmado por asumir el reto que representa vestir la camiseta auriazul. “Llego con mucha ilusión y con ganas de aportar al equipo, convencido de que podemos lograr grandes cosas, porque este es un club grande”, señaló.

Finalmente, César Garza completa la lista de refuerzos y se suma a préstamo, con la misión de aportar profundidad y competencia interna en el plantel.