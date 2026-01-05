Robert Morales apunta a un grande de Brasil y deja en segundo plano la opción de Pumas

Pumas sigue en busca de un delantero más de cara a un semestre en el que afrontarán el Clausura 2026 y la CONCACAF Champions Cup. Ante esto, el Club Universidad Nacional realizó un sondeo por el atacante paraguayo, Robert Morales, quien actualmente milita en Toluca. Sin embargo, el atacante se encuentra más cerca de concretar su salida rumbo a un club de Brasil que ya avanzó de forma decisiva por su fichaje.

Fuentes cercanas a RÉCORD señalaron que hay un equipo brasileño interesado por Morales; incluso, las mismas fuentes confirmaron que es uno de los ‘grandes’ del Brasileirao. Dicha operación está encaminada a quedar cerrada y el acuerdo podría resolverse en un plazo corto, incluso entre uno y dos días posteriores a las conversaciones finales.

Robert Morales l IMAGO7

¿PUMAS NO LE CONVENCIÓ?

El interés del club sudamericano respondió a la elección del propio futbolista. RÉCORD pudo saber que el paraguayo valoró el proyecto deportivo que le ofrecieron en Brasil, donde consideró mayores posibilidades de convertirse en titular desde el inicio de la temporada.

Uno de los factores clave para el paraguayo fue el impacto que ese movimiento podría tener en su carrera internacional. Morales buscó un destino que le permitiera regresar a la órbita de la Selección de Paraguay, para así tener posibilidades de disputar la Copa del Mundo de 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, y en la cual ya está calificada su país.

Toluca l IMAGO7

Con este escenario, Pumas tendría que acelerar en las negociaciones para poder adquirir los derechos federativos de Robert. Sin embargo, todo apunta que el atacante paraguayo iría al equipo del Brasileirao y la operación podría definirse en las próximas 48 horas. Cabe resaltar que al jugador aún le queda año y medio de contrato con los Diablos.

Robert Morales llegó a Toluca en junio de 2023. Desde ese entonces, el paraguayo sumó 79 partidos, en los cuales registró 13 goles y ocho asistencias. Sin embargo, la estadía de Paulinho en el equipo, complicó la continuidad del paraguayo en el once titular, pues competía directamente contra el tricampeón de goleo del futbol mexicano.

Liga MX l IMAGO7

¿QUÉ OTRAS OPCIONES TIENE PUMAS DE CARA AL CLAUSURA 2026?

De cara a un semestre en el que encararán tanto la Liga MX como la CONCACAF Champions Cup, Pumas sigue en busca de un delantero más. Aunque ya llegó Juninho, tanto el cuerpo técnico que comanda Efraín Juárez como la directiva creen necesario sumar a un elemento más de ataque para poder ensanchar el plantel y disputar de manera correcta ambas competencias.

Ante esto, la baraja de delanteros se ha cerrado aún más. Tras la posible partida de Morales al Brasileirao, Ronaldo Martinez sigue en carpeta dentro de Cantera, así como elementos como Ezequiel Ponce del Houston Dynamo o Alfredo Morelos, quien ya estuvo bajo el mando de Efraín Juárez en Atlético Nacional.

Durante este mercado de fichajes, Pumas ya fichó a Juninho en ataque y a Jordan Carrillo, además de que incorporó a préstamo tanto al mediocampista César Garza, así como al defensor Tony Leone, ambos desde Rayados de Monterrey.