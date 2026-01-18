Tigres cierra fichaje de defensa para el Clausura 2026

Los Tigres han cerrado el fichaje de Paco Reyes para el Clausura 2026, el futbolista de 27 años llega procedente de la Liga de Expansión MX tras vivir su más reciente etapa con el Atlante para fomentar la competitividad en la zona baja.

Francisco Reyes l IMAGO7

De acuerdo a Willie González el acuerdo es por un préstamo de seis meses. La contratación confirma que no habrá un fichaje bomba, la llegada del defensor mexicano fue debido a una petición de Guido Pizarro para esa zona.

Los Tigres ganarán con su nuevo elemento un buen juego aéreo, buena salida, además del liderazgo en la zona. Cabe mencionar, que Paco Reyes era una de las piezas claves en el Atlante, equipo que estaría próximamente regresando a la Liga MX.

Atlante l IMAGO7

Tigres sigue sin ganar el casa

Los dirigidos por Guido Pizarro arrancó el Clausura 2026; sin embargo, en dos juegos disputados en el Universitario de Nuevo León, el equipo no ha podido ganar registrando una derrota ante los Pumas y su más reciente empate ante Toluca.

Felinos y Escarlatas empataron sin goles en duelo correspondiente a la Jornada 3, disputado en el Volcán, en un encuentro con pocas oportunidades claras y un cierre polémico que dejó la división de unidades en el reencuentro de la última Final de Liga MX.

Una de las polémicas se derivó cuando se jugaban los últimos minutos, Juan Brunetta aparecería con tiro desde media cancha para clarear al guardameta; sin embargo, no subió al marcador debido a una falta previa del propio elemento felino.

La jugada se dio al borde del minuto 90 cuando el mediocampista de los felinos tomó el esférico y sacó un potente disparo que terminaría en el fondo de las redes, de inmediato el colegiado pitó la falta en un empujón sobre Federico Pereira.

Liga MX l IMAGO7

¿Cuál es su próximo partido?

Los Tigres suman cuatro unidades, tras tres juegos disputados, esto los han puesto fuera de los primeros ocho dentro de la clasificación general, su próximo partido en la Jornada 4 será visitando al León, en donde ‘La Fiera’ recientemente se impuso al Cruz Azul.

