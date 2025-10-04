Tigres vs Cruz Azul EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 12

La Liga MX llegó a su punto cumbre y de no retorno. La Jornada 12 del balompié nacional tendrá varios juegos atractivos, sin embargo, uno de los más vistosos será entre Tigres y Cruz Azul, dos equipos que no solo están en la parte alta del campeonato, sino que también son de los más grandes favoritos para el título en el Apertura 2025.

El momento de Tigres

Los dirigidos por Guido Pizarro comenzaron de gran manera el torneo, sin embargo, con el paso de las jornadas, su intensidad disminuyó. Las lesiones también mermaron el rendimiento de los felinos, aunque la mayoría de sus piezas regresaron para los últimos duelos.

Tigres consiguió dos victorias de manera consecutiva, aunque no contra los mejores equipos del campeonato. En sus encuentros ante Atlas y Querétaro, lograron hacer cuatro goles y no recibir ninguno.

El momento de Cruz Azul

Por su parte, Cruz Azul perdió su invicto en la última fecha ante Xolos de Tijuana. La Máquina de Nicolás Larcamón se descarriló y no logró continuar con su mejor nivel, por lo que bajaron unas cuantas posiciones.

Pese a todo, el cuadro celeste aún es de los grandes favoritos para el título, pues su ataque, aunque a veces poco efectivo, es de los más importantes. Sin embargo, el conjunto cementero sufrió algunas bajas importantes, como la de Ángel Sepúlveda.