Tijuana vs Necaxa: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J7 del Apertura 2025 de la Liga MX?

Antes de la nueva pausa por Fecha FIFA, los Xolos de Tijuana reciben a los Rayos del Necaxa en un duelo fundamental para ambos si quieren aspirar a puestos de Liguilla o de Play In. La frontera estará llena de futbol en el cierre de la actividad en la séptima fecha del campeonato.

El Estadio Caliente tendrá partido de local por segunda semana consecutiva | Imago7

¿Cómo llegan Xolos y Rayos a la Jornada 7?

El número de Tijuana en el presente torneo es el nueve, pues esa es su posición, lo mismo que sus puntos y sus goles recibidos; dos victorias, tres empates y una sola derrota conforman la estadística que los deja al borde de las posiciones de clasificación. El equipo del 'Loco' Abreu ha podido reinventarse después de la salida de Juan Carlos Osorio.

En cuanto a sus últimos partidos, los Xolos perdieron la oportunidad de vencer a Chivas en la Jornada 6, pues de ir ganando 3-0, el encuentro ante los Rojiblancos se quedó con un marcador final de 3-3; sin embargo, ese compromiso significó la cuarta semana consecutiva en la que los fronterizos no han conocido la derrota.

Gil Mora ha sido una de las piezas fundamentales de Tijuana | Imago7

Necaxa la pasa un poco mal en el presente torneo, pues actualmente se mantiene en el puesto 14 con solo cinco puntos; una sola victoria, dos empates y tres derrotas los dejan en una zona donde de momento sería imposible clasificar; el regreso de Fernando Gago a la Liga MX no ha sido el mejor por ahora.

Los Rayos vienen de ser goleados 3-0 por el líder Rayados de Monterrey en la Jornada 6, antes de eso, León también le ganó como visitante por marcador de 0-1, y antes de eso, Pumas empató con los dirigidos por Gago en el Estadio Olímpico Universitario. Su victoria la consiguió desde la segunda fecha en contra de los Gallos Blancos de Querétaro.

Necaxa requiere de una victoria urgentemente | Imago7

¿Dónde ver el cierre de la J7 en la frontera?

Fecha : Domingo 31 de agosto

: Domingo 31 de agosto Sede : Estadio Caliente

: Estadio Caliente Horario : 9:00 PM (tiempo del centro de México)

: 9:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Tubi

