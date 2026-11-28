Con todos los juegos de Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 ya disputados, se reveló que equipos fueron los más beneficiados y afectados por el VAR:
América vs Monterrey EN VIVO Cuartos de Final Vuelta: canales, alineaciones y resultado
Aldo Jair Martínez Escalante
16:18 - 28 de noviembre de 2026
Actualizado a 17:56 - 28 de noviembre de 2026
Las Águilas buscan regresar a las Semifinales de la Liga MX; Rayados necesita el triunfo en el Estadio BANORTE
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¿Va por TV abierta o hay cambios en la transmisión? aquí todos los detalles: https://www.record.com.mx/historia/america-vs-monterrey-canales-y-horario-del-partido-de-la-vuelta-de-los-cuartos-de-final-de-liga-mx-2026112803551465999
Hoy no hay más para estos dos equipos. América tiene la obligación de llevarse la clasificación en casa, por su parte, Monterrey busca demostrar que aún pueden competir en el Apertura 2026.
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