Arsenal vence a Wolves y recuperan momentáneamente el liderato de la Premier League

El Arsenal recuperó la cima de la clasificación de la Premier League y tuvo que demostrar su determinación tras una complicada semana al vencer 0-2 al Wolverhampton .

La derrota del fin de semana pasado ante Aston Villa dejó al equipo de Mikel Arteta dos puntos detrás del City, que ese día asumió el liderato en solitario de la Premier League; el Bayern Munich posteriormente eliminó al Arsenal en la Champions League. Tras el colapso al final de la temporada pasada y que llevó a que perdieran la pelea por el título parecía que la historia se repetiría.

Pero la victoria ante los Wolves parece que respondió las dudas sobre las credenciales del Arsenal. Leandro Trossard y Martin Ødegaard anotaron al final de cada mitad.