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Futbol

Arsenal vence a Wolves y recuperan momentáneamente el liderato de la Premier League

Arsenal celebrando la victoria | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:26 - 20 abril 2024
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Manchester City perdió el liderato en Inglaterra ya que no jugó esta jornada debido a la FA Cup

El Arsenal recuperó la cima de la clasificación de la Premier League y tuvo que demostrar su determinación tras una complicada semana al vencer 0-2 al Wolverhampton.

La derrota del fin de semana pasado ante Aston Villa dejó al equipo de Mikel Arteta dos puntos detrás del City, que ese día asumió el liderato en solitario de la Premier League; el Bayern Munich posteriormente eliminó al Arsenal en la Champions League. Tras el colapso al final de la temporada pasada y que llevó a que perdieran la pelea por el título parecía que la historia se repetiría.

Pero la victoria ante los Wolves parece que respondió las dudas sobre las credenciales del Arsenal. Leandro Trossard y Martin Ødegaard anotaron al final de cada mitad.

“Fue una semana difícil para nosotros. Unos resultados complicados y fue muy emocional, pero tuvimos que seguir”, aseguró Ødegaard.

Con este resultado el Arsenal tomó el primer lugar, un punto por encima del City, que tiene un juego menos.

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El Liverpool, que es tercero, podría empatar en puntos al Arsenal con una victoria el domingo ante Fulham en Craven Cottage.

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