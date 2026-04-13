Atlético de Madrid lanza mensaje confiando en su clasificación a Semifinales en Champions
Atlético de Madrid mantiene una firme confianza y optimismo de vencer al Barcelona en el segundo partido de UEFA Champions League correspondiente a los Cuartos de Final, con una ventaja en el marcador global de dos tantos para el equipo colchonero.
Por medio de un video compartido en sus redes sociales y con la frase "Con coraje, con corazón, con todo Atleti", los metropolitanos encendieron el entusiasmo de sus fans y ya sueñan con clasificar a la antesala de La Gran Final.
Los dirigidos por Diego Simeone se perfilan a seguir avanzando en la competencia; sin embargo, tienen en frente a un Barcelona dominante en LaLiga, que el pasado fin de semana goleó 4-1 al equipo del Espanyol.
El Atlético de Madrid guardó a sus mejores hombres ante el Sevilla incluído Obed Vargas
El Atleti mandó una alineación alterna al terreno de juego en su partido correspondiente a LaLiga ante el Sevilla. Los palanganas salieron con victoria como locales por marcador de 2-1.
El mexicano Obed Vargas fue titular ante los sevillanos y pese a que el resultado no le favoreció a los colchoneros, tuvo una actuación destacable con el equipo.
Vargas se lució con un pase desde medio campo que le dio la vuelta a las redes sociales y fue una de las jugadas más destacadas del duelo.
¿Dónde se jugará el partido?
El partido definitorio se jugará en el Estadio Rihyad Air Metropolitano, los azulgranas de igual manera, buscan volver a tener relevancia en el torneo tras una sequía de casi 11 años sin la Orejona.
Con coraje.— Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2026
Con corazón.
Con todo, Atleti. 🔴⚪ pic.twitter.com/Id6mG7b6TA
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