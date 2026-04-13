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Futbol Internacional

Atlético de Madrid lanza mensaje confiando en su clasificación a Semifinales en Champions

Robin Le Normand choca manos con Antoine Griezmann l AP
Jorge Armando Hernández 13:38 - 13 abril 2026
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El conjunto colchonero tiene ventaja de dos goles para el partido de Vuelta de Cuartos de Final sobre su similar blaugrana

Atlético de Madrid mantiene una firme confianza y optimismo de vencer al Barcelona en el segundo partido de UEFA Champions League correspondiente a los Cuartos de Final, con una ventaja en el marcador global de dos tantos para el equipo colchonero.

Alex Baena consuela a Lamine Yamal l AP

Por medio de un video compartido en sus redes sociales y con la frase "Con coraje, con corazón, con todo Atleti", los metropolitanos encendieron el entusiasmo de sus fans y ya sueñan con clasificar a la antesala de La Gran Final.

Los dirigidos por Diego Simeone se perfilan a seguir avanzando en la competencia; sin embargo, tienen en frente a un Barcelona dominante en LaLiga, que el pasado fin de semana goleó 4-1 al equipo del Espanyol.

El Atlético de Madrid guardó a sus mejores hombres ante el Sevilla incluído Obed Vargas

El Atleti mandó una alineación alterna al terreno de juego en su partido correspondiente a LaLiga ante el Sevilla. Los palanganas salieron con victoria como locales por marcador de 2-1.

El mexicano Obed Vargas fue titular ante los sevillanos y pese a que el resultado no le favoreció a los colchoneros, tuvo una actuación destacable con el equipo.

Vargas se lució con un pase desde medio campo que le dio la vuelta a las redes sociales y fue una de las jugadas más destacadas del duelo.

¿Dónde se jugará el partido?
Lamine Yamal pelea el balón entre defensas l AP

El partido definitorio se jugará en el Estadio Rihyad Air Metropolitano, los azulgranas de igual manera, buscan volver a tener relevancia en el torneo tras una sequía de casi 11 años sin la Orejona.

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