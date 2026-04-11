Cristiano Ronaldo anotó su gol 969 ante Al-Okhood Club

Crisitiano Ronaldo sumó un nuevo gol durante el partido ante Al-Okhood Club y ahora solo le quedan 31 goles de cara a completar su marca de 1000 en la historia de su carrera futbolística. El delantero llevó al Al-Nassr a la victoria.

Al minuto 15, el astro portugués se aventó una gran definición al frente con el Al-Nassr, con esto, sigue sumando unidades para lograr las cuatro cifras de anotaciones en su carrera.

Cristiano Ronaldo durante un calentamiento con Al-Nassr l INSTA: @cristiano

El partido se fue en favor del Al- Nassr 1-0 al medio tiempo, y se esperaba una segunda parte muy intensa.

El conjunto de Al-Okhood Club logró anotar un gol que fue anulado por fuera de juego.

El Bicho busca el Pichichi

Cristiano Ronaldo durante un calentamiento Al - Nassr l INSTA: @cristiano

Cristiano Ronaldo siguen en paso firme por la búsqueda del Pichichi y busca conseguir las cuatro cifras en su palmarés como futbolista.

El también exfutbolista de la Juventus ha logrado 24 goles en la temporada 2025-26. Lo anterior suma un total de 98 goles en el máximo circuito de Arabia Saudita en 100 partidos disputados.

Al-Nassr continúa siendo líder de la Primera División de Arabia Saudita, con 28 partidos jugados y 73 puntos en total.

Al minuto 81 de partido, el Bicho salió de cambio en el partido, dando un gran actuación en el encuentro.

Joao Félix complementa el gol de Cristiano Ronaldo