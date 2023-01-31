Joao Cancelo, cerca de salir del Manchester City al Bayern Munich
Joao Cancelo pudo haber disputado su último partido con el Manchester City.
Según versiones de prensa, el lateral portugués viajó a Alemania ante lo que se presume será una cesión a préstamo al Bayern Munich. Los campeones de la Bundesliga tendrían una opción de compra de 70 millones de euros (76 millones de dólares).
Cancelo, quien puede jugar como lateral derecho o izquierdo, tiene un perfil ofensivo y fue una pieza clave en el City durante las últimas temporadas. Pero ha sido relegado por el técnico Pep Guardiola tras el reciente Mundial de Qatar.
Cancelo ha sido el titular en apenas tres de los nueve partidos del Manchester City en todas las competiciones desde que la temporada se reanudó luego del parón mundialista.
Nathan Ake desplazó a Cancelo como lateral izquierdo. Rico Lewis, de 18 años, se ha establecido como la alternativa en el lateral derecho por Kyle Walker.
Tanto el City como el Bayern no se han pronunciado sobre si han alcanzado un acuerdo por Cancelo.
El mercado de pases en Europa cierra el martes.
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