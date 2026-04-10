México vs Brasil: íconos del futbol regresan al Estadio Banorte en antesala del Mundial 2026

La rivalidad histórica entre la Selección Nacional de México y la Selección de Brasil vivirá un capítulo especial con el primer partido de leyendas entre ambas selecciones, que se disputará el próximo 19 de abril a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Banorte (Azteca).

Este encuentro reunirá a algunas de las figuras más emblemáticas del futbol internacional en una celebración previa al Copa del Mundo de 2026, consolidando al recinto como uno de los escenarios más icónicos del deporte global y conectando a nuevas generaciones con los protagonistas que marcaron época.

México presentará una alineación cargada de historia con nombres como Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti y Oribe Peralta, además de referentes como Andrés Guardado, Miguel Layún y Pavel Pardo, entre otras leyendas del futbol mexicano. El equipo será dirigido por Miguel Herrera.

Roberto Carlos, Kaka y Ronaldinho celebran con Brasil en el Mundial de Alemania 2006 | MEXSPORT

Por su parte, Brasil contará con una constelación de estrellas encabezadas por Ronaldinho, Kaká, Adriano y Marcelo, además de históricos campeones del mundo como Julio Cesar, Gilberto Silva y Lucio. El conjunto será dirigido por Jairzinho, leyenda del futbol mundial.

El partido no solo destaca por la calidad de los nombres en la cancha, sino por el peso histórico de ambas selecciones: Brasil, cinco veces campeón del mundo, y México, una de las selecciones con mayor constancia en Copas del Mundo. Entre sus enfrentamientos más memorables, permanece en la memoria colectiva la final de la Copa Confederaciones 1999, cuando México se impuso a Brasil en el Estadio Azteca, en uno de los triunfos más emblemáticos del futbol nacional.

En este contexto, Caliente.mx participa como patrocinador oficial del evento, con presencia durante el partido y activaciones para los aficionados. A través de sus canales digitales, incluyendo @caliente_sports, la marca lanzará dinámicas de giveaway para que los fans puedan ganar boletos y vivir la experiencia en vivo.

Rafa Márquez con la Selección Mexicana ante Brasil en la Copa Confederaciones 1999 | MEXSPORT

Asimismo, los aficionados podrán consultar los momios del encuentro a través de la plataforma, sumando un componente adicional de entretenimiento a uno de los partidos más atractivos del calendario.

El partido será transmitido a través de TUDN y la plataforma ViX, así como en Youtube a través del canal de LavyTime, mientras que los boletos estarán disponibles mediante Fanki. Más allá del resultado, México vs Brasil promete ser una celebración del futbol, donde el talento, la historia y la pasión volverán a encontrarse en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.