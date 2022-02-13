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Futbol

Pumas: Darío Verón se unió a la 'Rebel' para alentar a los universitarios

Verón desde la tribuna | AGENCIA RÉCORD | MIGUEL PONTÓN
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:49 - 13 febrero 2022
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El excapitán auriazul estuvo presente en el encuentro ante los Panzas Verdes

La leyenda volvió a CU. Y es que después de casi cinco años, Darío Verón volvió a pisar el Estadio Olímpico Universitario, pero esta vez como aficionado de sus Pumas.

Fue poco antes de que empezara el partido ante León, el excapitán auriazul llegó al inmueble y de inmediato, fue rodeado por decenas de aficionados que esperaban tomarse fotos y que les firmara sus camisetas, a lo que el paraguayo accedió sin problema.

Minutos después, Verón tomó camino rumbo al pebetero del Olímpico, pues decidió ver el partido de su exequipo desde las alturas y acompañado de La Rebel, pues desde su llegada a México, la barra auriazul lo invitó a ver el juego frente a La Fiera con ellos.

Incluso, tras la confirmación del defensa central, de sí subir al pebetero, el grupo de animación se organizó para hacer banderas con el '4' número que Darío Verón portó desde 2003 que llegó a Pumas, hasta 2017 que se fue.

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