Pumas: Darío Verón se unió a la 'Rebel' para alentar a los universitarios

La leyenda volvió a CU. Y es que después de casi cinco años, Darío Verón volvió a pisar el Estadio Olímpico Universitario, pero esta vez como aficionado de sus Pumas.

Fue poco antes de que empezara el partido ante León, el excapitán auriazul llegó al inmueble y de inmediato, fue rodeado por decenas de aficionados que esperaban tomarse fotos y que les firmara sus camisetas, a lo que el paraguayo accedió sin problema.