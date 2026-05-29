Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Tremendo fracaso! Boca Juniors cae ante la U Católica y se despide de la Libertadores

Boca Juniors cae ante la U Católica en Libertadores | AP
Boca Juniors cae ante la U Católica en Libertadores | AP
Rafael Trujillo 20:55 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El conjunto Xeneize no pudo llevarse la victoria ya hora se conformará con la Copa Sudamericana

Boca Juniors firmó un nuevo fracaso en el ámbito internacional. El cuadro Xeneize e despidió de la posibilidad de avanzar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores luego de perder 1-0 frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera, resultado que dejó al conjunto argentino en la tercera posición del Grupo D y lo obligó a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

El equipo xeneize llegaba a la última jornada de la Fase de Grupos con la necesidad de conseguir una victoria para asegurar su permanencia en el torneo continental. Sin embargo, el cuadro chileno logró imponerse como visitante y aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder del sector.

Universidad Católica festejando el triunfo ante Boca en la Bombonera | AP
Universidad Católica festejando el triunfo ante Boca en la Bombonera | AP

Así ganó el equipo Chileno

El único gol del encuentro llegó al minuto 33 del primer tiempo por conducto de Clemente Montes. El atacante aprovechó una jugada ofensiva de Universidad Católica para vencer al guardameta de Boca Juniors y adelantar a los visitantes en un momento clave del partido.

A partir de ese tanto, el conjunto chileno manejó el desarrollo del encuentro y sostuvo la ventaja gracias a un planteamiento defensivo ordenado. Boca Juniors intentó reaccionar en busca del empate, pero no logró encontrar espacios suficientes ni generar opciones claras de gol que cambiaran el rumbo del compromiso.

Clemente Montes marcó el gol de la victoria en el partido ante Boca Juniors | AP
Clemente Montes marcó el gol de la victoria en el partido ante Boca Juniors | AP

Con el triunfo conseguido en territorio argentino, Universidad Católica cerró la Fase de Grupos como líder del Grupo D con 13 puntos, cifra que le permitió asegurar de manera directa su boleto a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El conjunto chileno mostró regularidad a lo largo de la etapa de grupos y terminó su participación con una de las mejores defensas del sector. La victoria en La Bombonera representó además uno de los resultados más importantes para el club en el torneo continental, al eliminar a uno de los equipos históricos de Sudamérica.

Boca Juniors quedó eliminada de la Copa Libertadores tras su derrota ante la U Católica | AP
Boca Juniors quedó eliminada de la Copa Libertadores tras su derrota ante la U Católica | AP

El equipo argentino deberá ahora continuar su actividad internacional en los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a uno de los equipos provenientes de dicho torneo en busca de un lugar en la fase eliminatoria.

La eliminación representa un cierre complicado para Boca Juniors dentro de la fase de grupos, ya que dependía de sí mismo para avanzar. A pesar de jugar como local y contar con el respaldo de su afición, el conjunto boquense no pudo revertir el marcador tras el gol recibido en la primera mitad.

Con este resultado, Boca Juniors pone fin a su participación en la actual edición de la Copa Libertadores y enfocará sus esfuerzos en la Copa Sudamericana, torneo en el que buscará mantenerse en competencia internacional durante el resto de la temporada.

Lo Último
23:09 Estos son los datos que no estás obligado a entregar al registrar tu celular
22:50 La Luna Azul podrá observarse el 31 de mayo de 2026 y habrá que esperar dos años para verla otra vez
22:30 Copa Libertadores 2026: Equipos clasificados a Octavos de Final
22:06 Spurs fuerzan 7mo juego en Oklahoma City al aplastar 118-91 a Thunder
22:05 Así se jugarán los Playoffs de la Copa Sudamericana
21:43 "Si no está al 100…”: Miguel Herrera cuestiona la participación de Edson Álvarez en el Mundial
21:31 Cruzeiro golea a Barcelona y avanza a Octavos de Final de la Copa Libertadores
20:55 ¡Tremendo fracaso! Boca Juniors cae ante la U Católica y se despide de la Libertadores
20:52 ¿El 11 de junio será feriado por el Mundial 2026 en CDMX? Esto se sabe
20:27 ¡Listo para comandar al Tri! Raúl Jiménez se integra a la concentración de la Selección Mexicana