¡Tremendo fracaso! Boca Juniors cae ante la U Católica y se despide de la Libertadores

Boca Juniors firmó un nuevo fracaso en el ámbito internacional. El cuadro Xeneize e despidió de la posibilidad de avanzar a los Octavos de Final de la Copa Libertadores luego de perder 1-0 frente a Universidad Católica de Chile en La Bombonera, resultado que dejó al conjunto argentino en la tercera posición del Grupo D y lo obligó a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

El equipo xeneize llegaba a la última jornada de la Fase de Grupos con la necesidad de conseguir una victoria para asegurar su permanencia en el torneo continental. Sin embargo, el cuadro chileno logró imponerse como visitante y aseguró su clasificación a la siguiente ronda como líder del sector.

Universidad Católica festejando el triunfo ante Boca en la Bombonera | AP

Así ganó el equipo Chileno

El único gol del encuentro llegó al minuto 33 del primer tiempo por conducto de Clemente Montes. El atacante aprovechó una jugada ofensiva de Universidad Católica para vencer al guardameta de Boca Juniors y adelantar a los visitantes en un momento clave del partido.

A partir de ese tanto, el conjunto chileno manejó el desarrollo del encuentro y sostuvo la ventaja gracias a un planteamiento defensivo ordenado. Boca Juniors intentó reaccionar en busca del empate, pero no logró encontrar espacios suficientes ni generar opciones claras de gol que cambiaran el rumbo del compromiso.

Clemente Montes marcó el gol de la victoria en el partido ante Boca Juniors | AP

Con el triunfo conseguido en territorio argentino, Universidad Católica cerró la Fase de Grupos como líder del Grupo D con 13 puntos, cifra que le permitió asegurar de manera directa su boleto a los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

El conjunto chileno mostró regularidad a lo largo de la etapa de grupos y terminó su participación con una de las mejores defensas del sector. La victoria en La Bombonera representó además uno de los resultados más importantes para el club en el torneo continental, al eliminar a uno de los equipos históricos de Sudamérica.

Boca Juniors quedó eliminada de la Copa Libertadores tras su derrota ante la U Católica | AP

El equipo argentino deberá ahora continuar su actividad internacional en los playoffs de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a uno de los equipos provenientes de dicho torneo en busca de un lugar en la fase eliminatoria.

La eliminación representa un cierre complicado para Boca Juniors dentro de la fase de grupos, ya que dependía de sí mismo para avanzar. A pesar de jugar como local y contar con el respaldo de su afición, el conjunto boquense no pudo revertir el marcador tras el gol recibido en la primera mitad.