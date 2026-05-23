¿Vestidor roto? Vasco Aguirre y el regaño a Rafa Marquez en pleno partido

La Selección Mexicana hizo su regreso a las canchas de la mejor manera. Previo al arranque de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, el equipo de México se enfrentó a la Selección de Ghana como parte de la preparación rumbo a la justa veraniega, no obstante, un altercado en el banquillo acaparó la victoria nacional.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué pasó en la banca de México?

Durante la victoria de 2-0 del equipo Tricolor, el entrenador del equipo, Javier ‘Vasco’ Aguirre tuvo una leve discusión con su auxiliar, Rafa Marquez, la cual pudo ser captada por un aficionado en las gradas.

En el video se puede ver que durante una jugada uno de los futbolistas de México hizo una acción que pareció no agradarle mucho al Vasco, por lo que este terminó engañando al jugador. Sin embargo, mientras esto pasaba, Rafa a espaldas de Aguirre felicitaba a su futbolista.

Rafael Marquez, auxiliar de la Selección Mexicana | IMAGO7

En cuanto Aguirre se percató se volteó de inmediato y comenzó a regañar a Rafa de manera significativa, haciendo que el propio Maquez comenzara a retirarse hacia el banquillo sin decir una palabra.

Luego de la ‘incómoda’ situación, los ánimos parecieron calmarse y dejar todo en un mal entendido futbolístico, aunque algunos aficionados lo tomaron como algo más personal, pero sin más.

Javier Aguirre y Rafa Marquez | IMAGO7

Buenas sensaciones en México

En el enfoque meramente futbolístico, el equipo de México dio una gran exhibición con todo y que su equipo aún estaba incompleto, pues logró imponerse con autoridad 2-0 a su similar de Ghana en el primero de tres amistosos antes de la Copa del Mundo.

Los próximos compromisos para el Vasco y su equipo serán ante la Selección de Austria el sábado 30 de mayo, finalmente cerrarán su preparación ante Serbia el jueves 4 de junio ante Serbia, solo una semana antes del arranque del Mundial 2026.