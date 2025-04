Dominik Mysterio derrota a Penta Zero Miedo y mantiene su título intercontinental

Con ayuda de Judgment Day, Dominik Mysterio logró su primera defensa del título Intercontinental frente a Penta Zero Miedo. A pesar de algunos roces con Finn Bálor, la facción volvió a hacer de las suyas en el primer Monday Night Raw posterior a WrestleMania.

Penta arrancó con fuerza, frenando los intentos de Dominik y volando desde la tercera cuerda con su característico estilo Zero Miedo. El luchador mexicano regresó a 'Dirty Dom' al cuadrilátero para castigarlo con fuerza, pero el campeón recurrió a sus ya conocidas artimañas y amarró la máscara de Penta a las cuerdas, dejándolo vulnerable.

Con Penta atrapado, Dominik tomó el control del combate ante la mirada satisfecha de Finn Bálor y Carlito, quienes celebraban cada movimiento desde ringside. Sin embargo, el 0M no tardó en reaccionar. En un impulso, volvió al ataque y conectó un poderoso Mexican Destroyer que por poco le da la victoria, pero Mysterio logró rodar fuera del ring para evitar la cuenta.

Bálor intentó intervenir para frenar el dominio del enmascarado, pero fue sorprendido con unas tijeras voladoras que lo mandaron directo sobre Dominik. Con ambos rivales fuera de combate, Penta subió a Dirty Dom al encordado, buscando rematarlo desde las alturas. Fue entonces cuando JD McDonagh, recién recuperado de una lesión, apareció para empujar a Penta desde la tercera cuerda, mientras Carlito distraía al réferi.

Dominik no desperdició la oportunidad: aplicó su clásico 619 y remató con una plancha sapito para asegurar la victoria y retener el campeonato.

Aunque Judgment Day celebró como una unidad, la cámara captó a un Finn Bálor visiblemente desconcertado, alejado del grupo, dejando entrever posibles tensiones dentro de la facción.

