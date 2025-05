WWE BackLash 2025: ¿Cuándo y dónde ver la pelea entre John Cena y Randy Orton?

Después de WrestleMania, BackLash llega como el gran evento de la WWE este año. Sin duda alguna, la gente aún tiene presente el recuerdo de cuando John Cena derrotó a Cody Rhodes, lo que lo convirtió en el Campeón Indiscutido de la WWE.

Sin embargo, un retador llegó para amenazar el título de Cena. Randy Orton retó a Cena después de un RKO inolvidable en RAW. Aunque es conocido como ‘The Viper’, Orton será en Backlash ‘El Asesino de Leyendas’, para intentar destruir a Cena en su nueva etapa de heel.

Y no sólo es la única gran lucha de la noche, ya que el sabor latino también estará presente. Penta Zero Miedo y Dominik Mysterio, lucharán por el Campeonato Intercontinental, siendo ‘Dirty Dom’ el actual campeón de dicho cinturón.

WWE BackLash 2025: Cartelera completa

John Cena vs Randy Orton | Campeonato Indiscutido de WWE

Dominik Mysterio vs Penta Zero Miedo | Campeonato Intercontinental

Lyra Valkyria vs Becky Lynch | Campeonato Intercontinental Femenil

Jacob Fatú vs LA Knight vs Damian Priest vs Drew McIntyre | Campeonato de los Estados Unidos

Gunther vs Pat McAfee

¿Dónde ver?

Fecha: Sábado 10 de mayo

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Netflix

