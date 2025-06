WWE Night of Champions 2025: Cartelera y dónde ver el evento de Arabia Saudita

Pese a todos los problemas previos a la realización de este evento, WWE encontró la manera de hacer posible una edición más de su evento Night of Champions, esta vez en Arabia Saudita. El evento contará con seis luchas, de las cuales resaltan el enfrentamiento de John Cena y CM Punk 14 años después de aquella épica batalla en Money in the Bank.

Polémica en torno a los eventos en Arabia

No es novedad que a los fanáticos de WWE no les encanta el hecho de tener eventos en Arabia Saudita, sea por el factor que sea; sin embargo, para esta ocasión, tantos los fans como incluso parte de los trabajadores y elenco de la empresa se pronunciaron en contra de viajar debido al conflicto de Estados Unidos e Irán, con el peligro de que algo pudiera suceder en la llegada a Asia.

De hecho, rumores apuntan a que el haber sacado de la cartelera la lucha entre Dominik Mysterio y AJ Styles, responde a una negativa de Dom para viajar y tener su papel en el evento árabe, aunque esa información no está confirmada y solamente se maneja como una lesión del actual campeón intercontinental.

Cartelera y horario para WWE Night Of Champions

Lucha por el campeonato de WWE: John Cena (c) vs CM Punk

Posible último mano a mano entre Cena y Punk | Captura: WWE

Final del torneo King of the Ring: Cody Rhodes vs Randy Orton

El ganador obtiene una lucha titular en SummerSlam | Captura: WWE

Final del torneo Queen of the Ring: Asuka vs Jade Cargill

La ganadora podrá retar a cualquier campeona en SummerSlam | Captura: WWE

Lucha por el campeonato de Estados Unidos: Jacob Fatu (c) vs Solo Sikoa

Primera lucha mano a mano entre los excompañeros en The Bloodline | Captura: WWE

Lucha callejera: Rhea Ripley vs Raquel Rodríguez

Raquel Rodríguez es una mitad de las campeonas en parejas | Captura: WWE

Lucha mano a mano: Sami Zayn vs Karrion Kross

Primera lucha de Kross en un PPV en 2025 | Captura: WWE

Horario del evento: 11:00 AM (tiempo del centro de México)

Dónde ver: Netflix

