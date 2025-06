Shocker habla sobre su adicción a las drogas y revela que "no las quiere dejar"

José Jairzinho Soria, Shocker, es reconocido por su carrera de luchador en México, sin embargo, también ya es identificado debido a su gran problema con las adicciones fuera del ring.

Quien fuera 'El 100 por ciento guapo' recientemente acudió a un programa de multimedios; durante este sé le cuestionó sobre el tema delicado de sus adicciones, mismas que reconoció que "no quería dejarlas".

"Creo que no se puede lograr algo que tú no quieres. La primera vez que llegaron a ir por mí, prácticamente me secuestraron, me llevaron a la fuerza amarrado, entonces yo les dije: a mí podrás meterme a cualquier clínica, pero mientras yo no quiera dejar el alcohol y las drogas, no los voy a dejar", comentó el luchador.

Shocker, durante un programa de TV | Captura de pantalla

EL SERIO PROBLEMA DEL LUCHADOR

Durante el mismo programa, el luchador soltó una frase que resulto de mucha polémica para la mayoría de los presentadores, pues confirmo "su amor por la cocaína", incluso comparándola con una amante.

"No las niego, me encanta la cocaína, es mi primer amante. Puedo decir que (las drogas) a mí me dieron mucho placer, muchas horas de diversión, de satisfacción", argumentó.

Ante las declaraciones, el presentador del programa, Ernesto Chavana, le cuestionó a Shocker sobre su rehabilitación y que había pasado con ella, sin embargo, 'El 1000 por ciento guapo' indicó que pese a la rehabilitación no tiene contemplado dejarlas.

"No los voy a dejar, y saliendo de aquí me voy a poner hasta la madre", concluyó.

Shocker como luchador profesional | @LuchaLibreYYa

LA CAÍDA DE UN ÍDOLO

Mucha gente que vio el programa se ha pronunciado en redes y aseguran que es una decepción el caso de Shocker, ya que la mayoría de sus fans le mandaban ánimos y apoyo en su lucha contra dichas sustancias, mientras que el luchador parece solo ignorar la ayuda y continúa presentándose en estados poco convenientes.

Shocker, en presentación de lucha | @multimediostv

