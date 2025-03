Xavier Worthy es puesto en libertad; sus abogados apuntan contra la denunciante

Xavier Worthy fue puesto en libertad este domingo, un día después de que lo arrestaron por violencia doméstica. El fiscal del distrito del condado de Williamson en Texas, Shawn Dick, se negó a aceptar el caso tras hablar con testigos.

El receptor de los Kansas City Chiefs ingresó a prisión bajo el cargo de "agresión a una familia o miembro de la casa e impedir la respiración o la circulación de ésta", e incluso apareció en la página de la policía del condado.

Abogados de Worthy apuntan contra la denunciante

Hasta ahora, el jugador de los Chiefs había cooperado con la investigación, según la parte defensora. Además, sus abogados Chip Lewis y Sam Bassett, afirmaron que su cliente era inocente de los cargos que se le imputaban y señalaron contra la denunciante.

Worthy fue detenido este sábado | AP

En un comunicado afirmaron que la acusación llegó por parte de una mujer que había estado viviendo en casa del jugador. Cuando se le pidió que abandonara el domicilio, se negó y recurrió a la extorsión.

Según la versión de los abogados, al parecer era pareja de Worthy, ya que se le pidió que desalojara el domicilio "al descubrirse su infidelidad"; ella se negó y presentó la acusación infundada. "La denunciante destruyó además una habitación de la residencia, arañó la cara del Sr. Worthy y le arrancó partes del pelo, de lo que hay pruebas fotográficas", aseguraron los abogados.

No obstante, no aclararon el motivo por el cual el receptor de los Chiefs no ha presentado cargos de la denunciante. Hasta el momento, ni el equipo de Kansas City ni la NFL se han posicionado.

El jugador quedó en libertad este domingo | AP