NFL: Atlanta Falcons, primer equipo totalmente vacunado contra Covid-19

Los Atlanta Falcons alcanzaron una tasa de vacunación del 100 por ciento, convirtiéndose así en el primer equipo de toda la NFL en tener a todos sus miembros inmunizados contra el Coronavirus.

El director deportivo del equipo, Zach Klein, informó por primera vez la noticia este lunes, citando fuentes de la liga; l os Falcons confirmaron el informe después de que trascendió la información en redes.

Atlanta una tasa de vacunación del 92 por ciento el 23 de julio y ahora tienen a todos los jugadores de la lista protegidos contra el Covid-19.

Cada jugador disfrutará ahora de los beneficios de poder hacer ejercicio y comer juntos. No tendrán que realizar pruebas a diario, no tendrán que usar cubrebocas en las instalaciones y no tendrán que ponerse en cuarentena después de un contacto cercano con alguien que dé positivo en la prueba.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: PROPIETARIOS DE LOS BILLS PAGARÍAN UNA PARTE DEL NUEVO ESTADIO