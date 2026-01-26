Bills tienen en la mira al coordinador ofensivo de los Jaguars para su puesto de entrenador en jefe

Inicia una nueva era en Buffalo. Los Bills sufrieron, de nueva cuenta, una dolorosa derrota en la postemporada alejándose del Super Bowl. Ante otra decepción, la directiva del equipo optó por cambiar de rumbo al destituir a Sean McDermott tras casi una década juntos. Ahora Terry Pegula, dueño del equipo, está buscando a un nuevo entrenador en jefe y parece haberlo encontrado en Jacksonville.

La destitución de McDermott se produjo dos días después de que los Bills fueran eliminados en tiempo extra de visita a Denver en la Ronda Divisional de los playoffs. Buffalo se convirtió en el primer equipo de la NFL en ganar una ronda de playoffs en seis años consecutivos pero sin poder llegar al Super Bowl.

El HC terminó su etapa con la franquicia con un récord de 98-50 en la temporada regular y 8-8 en los playoffs, ocupando el segundo lugar en la lista del equipo en victorias detrás de Marv Levy (112-70, 11-8), miembro del Salón de la Fama

Despidieron a McDermott | AP

La búsqueda de un nuevo entrenador

Tras el despido de McDermott, el dueño del equipo promovió al gerente general Brandon Beane al cargo de presidente de operaciones de futbol americano. Beane supervisará su primera búsqueda de entrenador desde que llegó a Buffalo cinco meses después de McDermott, quien reemplazó a Rex Ryan tras dos temporadas en Buffalo.

Se espera que Beane busque un entrenador con mentalidad ofensiva para impulsar una ofensiva en la que al quarterback Josh Allen se le pidió con demasiada frecuencia que cargara con el peso. Los Bills entrevistarán a varios candidatos, incluidos Brian Daboll, exentrenador de los Giants y excoordinador ofensivo de Buffalo, Anthony Lynn, entrenador de corredores de los Commanders que terminó la temporada 2016 como entrenador interino de Buffalo; y Joe Brady, actual coordinador ofensivo de los Bills.

Sin embargo, de acuerdo con nuevos reportes, parece que Grant Udinski, coordinador ofensivo de los Jacksonville Jaguars, ha tomado la delantera para ser el nuevo entrenador del equipo de Nueva York.

Quieren ayudar a Josh Allen | AP

La carrera de Udinski

De acuerdo con información de Adam Schefter de ESPN, Grant Udinski, ha retirado su candidatura para el puesto de entrenador en jefe de los Cleveland Browns, pero aún aspira al puesto de los Buffalo Bills. Esto después de que, Udinski se entrevistó con los Bills el domingo.

Udinski, de 30 años, contribuyó a que la ofensiva de los Jaguars terminara sexta en anotaciones, undécima en yardas totales y duodécima en yardas por pase. Además, ayudó a Trevor Lawrence a tener uno de los mejores años de su carrera, con 29 pases de touchdown y 38 touchdowns totales, la tercera mejor cifra en la NFL.

El ahora coordinador ofensivo de los Jags, comenzó su carrera como entrenador en la NFL en 2020 como asistente de los Carolina Panthers. En 2022, se unió a los Vikings como asistente del entrenador en jefe Kevin O'Connell antes de convertirse en asistente de entrenadores de mariscales de campo en 2023 y luego en coordinador ofensivo asistente/entrenador asistente de mariscales de campo en 2024. Finalmente el año pasado acompañó a Liam Cohen a los Jaguars ahora como coordinador ofensivo.