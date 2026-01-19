Buffalo Bills despiden a Sean McDermott como entrenador en jefe tras ser eliminados de Playoffs

La directiva de los Buffalo Bills ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de Sean McDermott como entrenador en jefe de la franquicia. Según reportes de Adam Schefter, el Gerente General, Brandon Beane, ha iniciado formalmente la búsqueda de un sustituto para la temporada 2026, marcando el fin de un ciclo que comenzó en 2017.

Bills despide a McDermott | AP

La salida del estratega ocurre tras la reciente eliminación del equipo en la postemporada frente a los Denver Broncos. Sin embargo, la decisión responde a una tendencia acumulada de resultados en los que la organización no logró alcanzar el Super Bowl, a pesar de su presencia constante en las instancias finales de la Conferencia Americana.

Trayectoria y estadísticas en Buffalo

Sean McDermott asumió el cargo en 2017, rompiendo una sequía de casi dos décadas sin apariciones en playoffs para los Bills. Desde la incorporación del mariscal de campo Josh Allen en 2018, el equipo mantuvo una regularidad competitiva, registrando siete clasificaciones consecutivas a la postemporada desde 2019.

Cifras de Sean McDermott con los Bills:

Temporadas: 9

Récord en temporada regular: 98-50

Apariciones en Playoffs: 8

Títulos de la división AFC Este: 5

Logros máximos: Dos Finales de Conferencia (2019 y 2024), ambas perdidas ante los Kansas City Chiefs.

Dermott se va de Bills tras nueve años | AP

Panorama para la temporada 2026

Con esta vacante, los Buffalo Bills se suman a la lista de siete equipos de la NFL que actualmente buscan un nuevo liderazgo en el banquillo.

Brandon Beane y la oficina frontal de Buffalo no han emitido un comunicado oficial con los nombres de los posibles candidatos, pero se espera que el proceso de entrevistas comience de manera inmediata para definir el rumbo del equipo liderado por Josh Allen.

Por su parte, el historial estadístico de McDermott lo sitúa como uno de los candidatos principales para las franquicias que cuentan con puestos disponibles de cara a la próxima campaña.