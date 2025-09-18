Miami Dolphins vs Buffalo Bills EN VIVO NFL Semana 3

Sigue el partido en vivo aquí:

2Q Bills 14-7 Dolphins | ¡Dolphins detienen a los Bills y Prater fallas su gol de campo! Todo sigue igual

2Q Bills 14-7 Dolphins | ¡TOUCHDOWN BILLS! Con otro pase de Allen esta vez de manera espectacular, Buffalo se va arriba en el marcador

TERMINA EL PRIMER CUARTO

1Q Bills 7-7 Dolphins | ¡TOUCHDOWN BILLS! En un abrir y cerrar de ojos Buffalo empata con pase de Allen a Kincaid

Allen. Kincaid. SIX.



The @BuffaloBills answer right back.







1Q Bills 0-7 Dolphins | Josh Allen salta al campo con miras a empatar el partido

1Q Bills 0-7 Dolphins | ¡TOUCHDOWN DOLPHINS! Gracias a la vía terrestre, y una jugada polémica Miami se adelanta en el marcador

Rookie Ollie Gordon II finds the end zone for his 1st NFL TD!







1Q Bills 0-0 Dolphins | Los Dolphins ya tocan la puerta en la yarda 5

1Q Bills 0-0 Dolphins | Miami arranca a la ofensiva con una gran devolución

1Q Bills 0-0 Dolphins | El balón está en el aire y ¡ARRANA EL PARTIDO!

¡DOMINIO! Los Bills llegan con una racha de 6 partidos sin perder ante Miami y suman 13 victorias de sus últimos 14 partidos

El entrenador está en la cuerda floja | AP

Josh Allen brilló la última vez que enfrentó a Miami en Buffalo

4 passing TDs

4 incompletions



An elite Josh Allen performance 🤩







Tras un inicio de temporada con foja de 0-2 de los Dolphins, un avión sobrevolando el domingo con una pancarta pidiendo su despido, y una semana corta con un viaje a Buffalo, donde nunca ha ganado como entrenador en jefe, Mike McDaniel no ha perdido el rumbo ni su compostura.

Un enfrentamiento temprano en la temporada, en horario estelar, entre rivales del Este de la AFC el jueves por la noche se ha convertido de repente en un referéndum sobre la continuidad de McDaniel apenas cuatro años después de iniciar su etapa en el sur de Florida.

Por su parte, los Bills, dirigidos por Sean McDermott y liderados por Josh Allen, mantienen un enfoque de semana a semana, respetando al oponente. Lo que importa es que Buffalo consolide sus dos primeras victorias, por diferentes que hayan sido cada una.

Allen es el actual MVP de la NFL y supervisa una ofensiva que esencialmente regresa intacta. Tiene un récord de 12-2 contra Miami en la temporada regular y sus 37 touchdowns por pase contra los Dolphins son los más contra cualquier oponente.