Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers EN VIVO NFL Semana 1

Bienvenidos a Brasil

Los Kansas City Chiefs se enfrentan en la Corinthians Arena a Los Angeles Chargers en la semana 1 de la NFL

Neymar listo para la NFL

El astro brasileño, jugador del Santos de Brasil, está en la casa de Corinthians para el encuentro entre los Chiefs y los Chargers, acompañado de Odell Beckham Jr.

Kick-Off

Comienza el juego de Kansas vs Los Angeles Chargers, Patrick Mahomes tendrá la primera ofensiva del encuentro

Tres y afuera

Los Kansas City Chiefs no pueden mantener viva la primera ofensiva, la defensiva de los Chargers detienen en tres oportunidades y los subcampeones tendrán que despejar el ovoide.

Anotación de los Chargers

Pase de Justin Herbert que encuentra a Quentin Johnson para el primer TD del encuentro, el punto extra es bueno y los Chargers ya lo ganan 0-7

La temporada 2025 de la NFL no podía pedir un escenario más exótico ni un duelo más atractivo: Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers inauguran la campaña en la Arena Corinthians de São Paulo. La liga vuelve a apostar por la internacionalización de su producto, y lo hace con un enfrentamiento que reúne a dos de los quarterbacks más talentosos de la actualidad, Patrick Mahomes y Justin Herbert.

Para los Chargers, este juego significa mucho más que un simple estreno de temporada. La franquicia angelina no vence a Kansas City desde hace siete partidos y busca cortar esa tendencia negativa. La presión aumenta si se considera que no conquistan la División desde 2009, y un triunfo en suelo sudamericano sería el envión perfecto para cambiar la narrativa. Sin embargo, deberán lidiar con la baja sensible de Rashawn Slater, su tackle izquierdo estrella, lo que obliga a la línea ofensiva a reorganizarse de inmediato.

En la otra acera, Kansas City encara la apertura con una ofensiva aérea disminuida. Rashee Rice suspendido, Jalen Royals en duda y Hollywood Brown en rehabilitación obligan a que el protagonismo recaiga en el joven Xavier Worthy, cuya inconsistencia preocupa, y en Travis Kelce, quien busca demostrar que su veteranía aún marca diferencia. La incógnita sobre quién acompañará a Mahomes como objetivo confiable genera expectativa, aunque el mariscal tiene el historial y la capacidad suficiente para elevar el nivel de quienes lo rodean.

La historia entre ambos equipos se extiende a 130 duelos oficiales, con 71 victorias para los Chiefs, 58 para los Chargers y un empate. Ahora, esa rivalidad trasciende fronteras y aterriza en Brasil, donde miles de fanáticos sudamericanos vivirán un espectáculo único. Más que un partido inaugural, este choque simboliza la expansión global de la NFL y promete ser un capítulo inolvidable tanto para la liga como para la afición local.