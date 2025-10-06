Kansas City Chiefs vs Jacksonville Jaguars EN VIVO NFL Semana 5

SIGUE EN VIVO EL JUEGO AQUÍ

3Q Chiefs 14-7 Jaguars | ¡Arranca el tercer cuarto!

MEDIO TIEMPO

2Q Chiefs 14-7 Jaguars | ¡TOUCHDOWN JAGUARS! Lawrence conecta con Washington para recortar distancias

2Q Chiefs 14-0 Jaguars | ¡TOUCHDOWN CHIEFS! En tan sólo 4 jugadas los Chiefs recorrieron 97 yardas para extender la victoria

2Q Chiefs 7-0 Jaguars | ¡FUMBLE! Trevor Lawrence trató de ir por arriba en la línea de anotación pero perdió el balón y lo recuperan los Chiefs

FIN DEL PRIMER CUARTO

1Q Chiefs 7-0 Jaguars | ¡TOUCHDOWN CHIEFS! Mahomes conecta con Travis Kelce para la primera anotación

1Q Chiefs 0-0 Jaguars | Los Chiefs no pudieron avanzar y los Jaguars vuelven a la ofensiva

1Q Chiefs 0-0 Jaguars | En su primera serie ofensiva los Chiefs ya están en medio campo

1Q Chiefs 0-0 Jaguars | ¡El balón está en el aire y arranca el MNF!

Los Jaguars han sorprendido y con un récord de 3-1 buscarán un nuevo triunfo para seguir de cerca a los Colts en la AFC Sur

Los Chiefs llegan a este duelo con un récord de 2-2, pero con dos victorias al hilo. Ahora buscarán ponerse con récord ganador por primera vez en la temporada.

La Semana 5 de la NFL concluye con un enfrentamiento inesperadamente equilibrado. Los Jacksonville Jaguars reciben a los Kansas City Chiefs en el EverBank Stadium, en un duelo que promete emociones de principio a fin. Pocos anticipaban que el conjunto local llegaría con mejor marca que el actual subcampeón de la liga, pero la realidad supera las expectativas: los dirigidos por Trevor Lawrence ostentan un récord de 3-1, mientras que los Chiefs llegan con un 2-2 que genera dudas en torno a su rendimiento.

El partido forma parte del cartel del Monday Night Football, una cita tradicional que marca el cierre de la jornada. La expectativa es alta, no solo por el atractivo del enfrentamiento, sino también por el contraste entre dos franquicias que viven momentos distintos en su evolución. Jacksonville busca consolidarse como contendiente real en la AFC, mientras Kansas City trata de reencontrar la consistencia que lo llevó a dominar los últimos años.

Los Jaguars se han convertido en una de las revelaciones de la temporada. Tras vencer a Panthers, Texans y 49ers, el equipo floridano demuestra una madurez poco habitual en plantillas jóvenes. Su única derrota ante Bengals parece ya lejana, gracias a un desempeño más equilibrado y un ataque liderado con serenidad por Trevor Lawrence. El mariscal de campo ha reducido errores, apoyado por un sólido juego terrestre encabezado por Travis Etienne y por la explosividad del novato Brian Thomas Jr., quien ya se perfila como una de las sorpresas ofensivas del año.

En la trinchera contraria, los Chiefs experimentan una temporada irregular. Tras iniciar con derrotas ante Chargers y Eagles, el equipo de Andy Reid recupera el ritmo con triunfos convincentes sobre los Giants (22-9) y los Ravens (37-20). Patrick Mahomes parece volver a su mejor versión, completando una actuación perfecta en su último encuentro: cuatro pases de anotación, cero intercepciones y conexión con nueve receptores distintos. Sin embargo, el reto de mantener esa precisión fuera de casa será clave para medir su verdadero estado de forma.

Lawrence comanda a Jacksonville ante un Mahomes en busca de redención

Más allá del marcador, el duelo ofrece ingredientes de sobra para atraer a la audiencia. Los Jaguars buscan demostrar que su ascenso no es casualidad, que el trabajo de los últimos años bajo Doug Pederson comienza a dar frutos. Los Chiefs, por su parte, afrontan la presión de reafirmar su jerarquía en la AFC y disipar las dudas de un arranque inconsistente. La lucha por el control del balón y la efectividad en zona roja podrían definir el desenlace.

El Monday Night Football promete una batalla táctica y emocional. Con el EverBank Stadium como escenario y la mirada puesta en el liderato divisional, ambos equipos llegan con motivaciones distintas pero el mismo objetivo: enviar un mensaje al resto de la liga.